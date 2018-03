De la Torre contesta a Cs que sí se dan las condiciones para que apoye el Presupuesto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, respondió ayer a su socio de investidura, Ciudadanos, que el pasado lunes le advirtió de que el escenario actual no es el adecuado para dar su voto afirmativo al presupuesto municipal de 2018. Frente a esta tesis, el regidor del PP consideró que sí se dan las condiciones para la formación naranja dé su apoyo a las cuentas anuales, pendientes aún de presentación. Es más, se mostró "convencido" de que estará en breve. "Lo tendremos pronto, no digo de inmediato, pero sí pronto", expuso.

De la Torre manifestó que el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, intercambió el pasado lunes impresiones con Cassá al respecto, asegurando que habrá "algún tema" que desconoce pero incidiendo en que las cuatro líneas planteadas por Ciudadanos "están cumplidas".

A partir de ese acuerdo inicial, el Ejecutivo local sigue trabajando, señaló el regidor, que precisó que la "casi totalidad" de las reclamaciones realizadas por Ciudadanos para su inclusión en el presupuesto han sido atendidas. Asimismo, valoró que tanto el PP como Cs comparten "lo positivo que es tener pronto aprobado el presupuesto para tener tiempo de ejecutarlo". "Eso da imagen de estabilidad y ayuda al impulso de la inversión, de generación de empleo además del funcionamiento positivo de los servicios", concluyó.

Apenas unos minutos después de que el regidor se pronunciase en estos términos, Cassá, por medio de la red social Twitter, insistía en su argumento contrario. "No, señor De la Torre, no se dan las condiciones para presupuestos", expresaba de manera tajante, preguntando: "¿dónde está el proyecto para Mundo Nuevo-Agua?". Esta es justamente una de las intervenciones que reclama el partido naranja a la Gerencia de Urbanismo, con una inversión estimada de 5 millones de euros. "Detectamos mucha confianza en De la Torre y su equipo. Aquí se da por hecho que Ciudadanos apoyará siempre. No si no se cumple con nosotros. ¿Estabilidad? Toda. Cheques en blanco, ni uno. Si el PP no cumple con los malagueños y con Ciudadanos se va a complicar mucho el futuro", dijo el lunes Cassá.