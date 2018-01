La mujer de De la Torre cuestiona que el PP quisiera que dejase la Alcaldía

Nunca antes en la historia democrática de Málaga, la figura del consorte del alcalde de la ciudad adquiere una dimensión tan elevada como la que en este momento tiene Rosa Francia, esposa de Francisco de la Torre. Frente a la indecisión que sigue mostrando el regidor en el debate abierto sobre si aceptará o no la propuesta que le acaba de hacer el Partido Popular para que opte a la reelección en los comicios de 2019, su mujer habla claro.

No solo para insistir en que ni ella ni sus hijos quieren que repita como cabeza de cartel, sino también para cuestionar como el PP está llevando el proceso de sucesión. "Yo no lo hubiera gestionado así; no quiere decir que se haya hecho mal", apuntó, para después recordar cómo desde el inicio del mandato se anticiparon "filtraciones a la prensa, comunicados antes de tener acuerdos; estas cosas antes de que lleguen a la calle hay que hablarlas con sinceridad".

Y recordó de manera específica lo ocurrido cuando apenas un año después de conseguir la victoria en las urnas en 2015 le ofrecieron ir como número 1 al Congreso de los Diputados. "¿Qué sensación da? Que el partido quiere que el alcalde deje la Alcaldía", sentenció. Si bien avaló el que desde la formación popular se haya pensado en la necesidad de encontrar una alternativa a su marido, "pensando en la edad, en el tiempo que lleva" (cumple ahora 18 años como alcalde), consideró que antes de que se diese a conocer y saliese a la calle tendría que haber sido acordado.

"Una de mis obligaciones es preocuparme de él, de su salud y sus descansos (...) Poner toda la sensatez posible para que el alcalde vaya pensando en despedirse", afirmó. A lo largo de más de 15 minutos de declaraciones, Francia confirmó su deseo de que el regidor comunique cuanto antes su decisión y confío en que la misma suponga su adiós a la Casona del Parque. De la Torre ya conoce su pensamiento; "otra cosa es que me haga caso", aclaró.

Sobre el papel de su marido, también tuvo ciertas objeciones. "No sé si lo ha hecho mal, pero sí le reprocho esa actitud de, no diría sacrificio, pero sí de disponibilidad que ha dejado siempre abierta, porque hay que saber cortar y decir hasta aquí y se acabó". A pesar de ello, se mostró comprensiva. "Debe de costar mucho pensar en la despedida porque ha vivido muy entregado y despedirse siempre cuesta; me da mucha penica que llegue ese momento, pero hay que saber ser objetivos y pensar que ese momento llega y hay que saber afrontarlo".

Su línea argumental, especificó, cuenta con el respaldo de sus hijos. "Como familia nos podemos permitir el lujo de ser absolutamente egoístas con él, y desde ese punto de vista no pienso en intereses políticos, ni de partido, ni de ciudad, sino en el interés de mi marido; creo que le conviene despedirse ya, cuando termine su compromiso", insistió.

Cara al futuro y en el supuesto de que De la Torre no vuelva a ser candidato, vio con buenos ojos la posibilidad de que el relevo lo recoja Elías Bendodo. "Estoy segura de que hay muchos; pero que Elías puede ser un buen candidato, por supuesto que sí; estoy convencida". En sus reflexiones sobre la política, se mostró partidaria del sistema de primarias para la designación de candidatos. "Me gustan, reconociendo que a veces funcionan fatal; en el PSOE tienen experiencia de que a veces no son la panacea", explicó.

La respuesta de la mujer del alcalde en lo relativo a las opciones del actual presidente del PP malagueño difiere de la tibieza del mensaje lanzado por su marido en los últimos meses cada vez que se le ha interpelado por el dirigente. De hecho, en marzo del año pasado, cuando el propio Bendodo aseguraba tener el aval de De la Torre en su aspiración a sucederle como alcalde de la capital de la Costa del Sol, no solo eludió darle públicamente su apoyo, sino que señaló la existencia de otros muchos nombres.