De la Torre pide el derribo del Astoria para hacer las catas arqueológicas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a defender ayer "por sentido común" el derribar los antiguos cines Astoria y Victoria, que "sabemos que van a desaparecer, que no tiene ningún mérito, ni interés y hay proyectos ya planteados", ya que arqueológicamente "es necesario saber lo que hay". Por ello, confió en que la Junta de Andalucía "no tenga ningún problema y considere adecuado lo que considero lógico y normal", como es "derribar el edificio para hacer la excavación arqueológica con el tiempo y la seguridad necesaria".

"No podemos entrar en un círculo vicioso", advirtió el regidor, que añadió que para llevar a cabo un proyecto y "para tener certeza, tenemos que saber lo que hay debajo, si tiene interés o no tiene interés, si condiciona lo arqueológico el uso del espacio".

Así, dijo que se tiene la certeza de que, si no se puede hacer una iniciativa privada, "siempre está el proyecto público, como telón de fondo de la capacidad y compromiso de acción en ese espacio". Por ello, confió en que la Junta "no tenga ningún problema y considere adecuado lo que considero lógico y normal". De lo contrario, "tendrá que explicar las razones y demostrar que tiene sentido común y no frenar un proyecto en una parcela que tiene un gran valor estratégico para la ciudad", añadió.