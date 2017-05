De la Torre no descarta prorrogar el contrato del CAC Málaga, pero "no está decidido"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir este martes en que "no descartamos" que se tenga que prorrogar el contrato de adjudicación del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga, al que le queda menos de un año para que finalice, pero ha dejado claro que "no está el tema decidido".

"Vamos a pensar si es necesario hacer una prórroga por el tiempo del concurso nuevo, o por el contrario hay tiempo para hacer el concurso", ha reiterado el regidor, quien ha añadido que "una vez que lo tengamos estudiado tomaremos la decisión". "Estudiaremos y decidiremos", ha apostillado.

Sobre los posibles candidatos, De la Torre ha dicho que "vendrán los que vengan y elegiremos al mejor". "Si hay cuatro, cuatro, si hay seis, mejor que cuatro. Tengo la mejor opinión del CAC, es un centro de referencia en España y en Europa del arte contemporáneo", ha defendido.

Cuestionado también sobre las polémicas y el registro de la marca a nombre del gerente del CAC Málaga y empresario Fernando Francés, De la Torre ha señalado que la marca, "dentro del compromiso que hay, pertenece al Ayuntamiento y, por tanto, será entregada al Ayuntamiento". "Esa marca como es municipal, formalmente, no es todavía, pero lo va a ser, que es lo que importa", ha sentenciado.

MOSQUITOS

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, De la Torre ha defendido el trabajo que el Ayuntamiento está llevando a cabo para luchar contra la plaga de mosquitos, aunque la plataforma ha vuelto a convocar movilizaciones.

Según el Consistorio, por tercera semana han desaparecido las larvas, y se está actuando contra los insectos adultos, además de que las trampas de insectos adultos confirman que su presencia está descendiendo. De igual modo, se sigue fumigando en el interior y exterior del paraje.

Al respecto, De la Torre ha asegurado que es partidario de "la máxima transparencia, información y participación", recordando los trabajos que llevan a cabo desde el Consistorio.

"Deseo que la información sea vista y comprobada, si no por todos los vecinos, por un número suficiente, para que vean el esfuerzo que el Ayuntamiento está haciendo", agregando que "me consta el del Ayuntamiento; el de la Junta no me consta, que lo que hace es autorizar que lo hagamos", insistiendo en que "es un espacio, cuya responsabilidad de administración es autonómica y nosotros estamos haciendo ese fuerzo y lo seguiremos haciendo".