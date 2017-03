De la Torre se desentiende del aval a Bendodo: "No soy quién para marcar el camino"

Dicen los que le conocen que Elías Bendodo no suele decir lo que no quiere decir. Por eso sorprendió que el presidente de la Diputación provincial, en una entrevista radiofónica, asegurase el pasado lunes tener "el aval" como candidato a la Alcaldía de Francisco de la Torre, actual inquilino de la Casona del Parque. Dicho lo dicho, quedaba por conocer por boca del regidor si el aval explicitado por el máximo dirigente provincial de su partido era tal. "No soy quién para marcar el camino", dijo literalmente el mandatario municipal ayer cuando los periodistas le preguntaron por las palabras de Bendodo y el futuro de la candidatura del PP a las municipales de 2019. La ausencia de una confirmación expresa genera una duda evidente sobre su apoyo a Bendodo y la posibilidad cierta de que el presidente de la Diputación se convierta a unos meses vista en el cabeza de cartel popular. Lejos de dar marcha atrás en su exposición, De la Torre se mantuvo firme. "Me han oído alguna vez que no soy quién para designar quién deba ser alcalde en un futuro dentro del tiempo que sea", apostilló, incidiendo en que su compromiso, por si existía alguna duda, sigue siendo el de acabar el mandato.

"Tengo un compromiso de estar cuatro años en este mandato de la Corporación, porque así lo dije en la campaña antes, durante y después de ella, pero muy especialmente durante la campaña a petición de mis compañeros de candidatura", añadió. Sólo problemas de salud le harían replantearse esa decisión. Su insistencia en mantenerse al frente del barco municipal hasta que llegue a puerto cerraría las puertas a la posibilidad de que Bendodo, si es finalmente el elegido para el reto de sustituir al mandatario actual, asuma un protagonismo en la esfera municipal del que en este momento carece.

Bien es cierto que como el propio dirigente provincial dijo en esa entrevista, la decisión sobre si ha de marcharse o no antes de 2019 le corresponde al propio De la Torre. Todo lo que fuese interpretado por el alcalde como una maniobra de la organización para que dejase lado a su futuro sustituto lejos de facilitar la transición, la dificultaría. Si bien abundó en la idea de que no le corresponde hablar de sustitutos, sí defendió su posición para, "como alcalde que soy, plantear grandes cuestiones que la ciudad tiene pendientes o aspiraciones y proyectos importantes". "Le digo lo que es mi compromiso de estos años y como es natural yo tengo una buena relación, magnífica relación institucional con la Diputación, como la tengo con todas las instituciones y quiero seguir teniéndola, como es natural, para cumplir bien mis obligaciones desde el punto de vista municipal, como es lógico y natural", concluyó.