De la Torre elige a su sucesor

El alcalde de Málaga ya ha concluido la reflexión que se impuso hace un mes para determinar quién es el mejor candidato para continuar con su legado al frente de la Casona del Parque. Y el sucesor designado es él mismo. El partido hacía meses que le propuso un intrincado juego de naipes. Pretendía su sustitución. Después de muchas manos con envidos, le presentó a la desesperada un órdago final y el regidor se ha quedado con toda la baraja. No hay más cartas que repartir.

De la Torre no quiere ver cercana la hora del adiós. Después de pasearse por medio mundo el último año y medio y recibir incontables alabanzas hacia la ciudad que ha creado, es lógico que piense que sólo él reúne la destreza exigible para pilotar esta nave y mantenerla en la travesía verdadera. Un mal que aqueja a muchos políticos. Seguramente lo decisión más difícil de tomar en la vida es la que te conduce a firmar un final.

Algunas personas muy próximas lo veían en los últimos días muy contento. No lo ha pasado bien estos meses. Con concejales que se atrevían a desautorizarle en público y otros que se posicionaban con claridad en el bando que presumían iba a alzarse con el triunfo. Hay quienes pensaban que la razón de la euforia en su comportamiento es que estaba a punto de quitarse un gran peso de encima, al dar paso a su relevo. Pero se equivocaban. El alcalde nunca ha querido marcharse y es un maestro en destronar delfines. A eso de ha dedicado este tiempo. El PP y Elías Bendodo, el aspirante en lista de espera que no puede reclamar daños por los retrasos, fueron demasiado directos y le permitieron manejarse en un terreno donde resulta indestructible, en el del agotamiento del rival.

Antes de las elecciones generales de 2016, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente regional del PP, propuso públicamente al alcalde para que encabezara la candidatura al Congreso por Málaga. Una maniobra demasiado evidente y sin consultárselo, que pretendía forzar su salida. La respuesta inmediata fue un "no". En diciembre de 2016, la mujer de De la Torre, Rosa Francia, que ha querido jugar en esta historia un papel estelar inapropiado, anunció en Cope que su marido le había prometido que no repetiría en 2019. Bendodo rápidamente tomó el guante y afirmó que conocía esa decisión desde el verano anterior y anunció con solemnidad que esta primavera el PP celebraría el proceso para designar al cabeza de lista sustituto. Para rematar la jugada, la secretaria general del partido, Patricia Navarro, también aseveró que la propuesta para liderar la renovación recaería en el propio Bendodo. Pero De la Torre se limitó a asegurar que lo "lógico" es que no continuara. Incluso llegó a formularle al teórico aspirante una propuesta para que se visualizara más su cercanía a la gestión municipal. Un caramelo envenenado que rechazó. Desde entonces y hasta el sábado, y pese a que Bendodo ha intentado mimetizarse con los pensamientos y obras del alcalde, éste una y otra vez ha marcado con claridad sus distancias con él.

El resto de la puesta en escena son elementos para la compleja personalidad del munícipe. Manos de seda en guante de hierro. Del estoy por el "no" repetir de los últimos dos años al "mitad y mitad", como el café, del sábado, penúltimo día del período de reflexión que para coronar su función teatral se autoimpuso. El lunes por la mañana ya había virado por completo al "sí". Convocó a los medios en un jardín y prosiguió con su agenda, que incluía saludos a los participantes en la presentación de los carteles de la Mantilla y del Prendimiento. ¿Queda por ver quién le compite este año en dar la salida a todos los tronos de Semana Santa?