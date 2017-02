De la Torre vuelve a eludir su 'no' por escrito al Metro al Civil

A ello suman que no consta que haya habido supervisión y aprobación por parte de la Dirección General de Movilidad y que la supervisión y aprobación correspondería a la Consejería de Fomento, pero no a la Agencia de Obra Pública.

El órgano municipal dio ayer luz verde a los informes de Movilidad y Urbanismo relativos al trámite de audiencia del proyecto de construcción del tramo al Civil, que concluyen "la imposibilidad" de pronunciarse sobre el mismo por "incumplimientos" en la tramitación de los procedimientos. Desde la Casona del Parque se destacó ayer que el proyecto incluye aspectos geométricos y funcionales sustantivos "que no han sido tramitados ni aprobados con anterioridad". "No se limita a añadir exclusivamente los detalles necesarios para hacer factible su construcción respecto del proyecto básico aprobado", arguyen. De igual modo, "se entiende que el nuevo proyecto de construcción inicia a partir de ahora un nuevo procedimiento incluyendo toda la tramitación y procedimiento que se determina en el artículo 9 de la Ley 9/2006 de Servicios Ferroviarios de Andalucía".

Fomento sigue con la declaración de interés metropolitano del tramo

"El informe del Ayuntamiento de Málaga no nos ha sorprendido". Con este mensaje reaccionaron ayer fuentes de la Consejería de Fomento al conocer la ausencia de pronunciamiento oficial del Consistorio sobre el proyecto para prolongar el Metro en superficie hasta el entorno del Civil. "Ya habían adelantado su posición y conjeturas para no pronunciarse en relación al tema sustancial", apostillaron las fuentes. La comunicación realizada ayer por el Consistorio no altera ni modifica la hoja de ruta trazada por el ente dirigido por el consejero Felipe López, que sigue avanzando en la declaración de interés metropolitano del nuevo tajo. La misma, que corresponderá al Consejo de Gobierno andaluz, permitirá a la consejería ir adelante con la licitación de las obras de construcción de los casi 3 kilómetros de trazado entre la estación Guadalmedina, junto a El Corte Inglés, hasta el final de la calle Blas de Lezo. El pasado mes de enero, desde la Fomento ya se apuntaba "una estrategia jurídica" por parte del Consistorio con la única finalidad de "evitar que la Junta le lleve a los tribunales por incumplir el protocolo de noviembre de 2013". "Llegaremos hasta donde tengamos que llegar; tarde o temprano deberán de pronunciarse y no eludir con subterfugios un pronunciamiento", llegaron a decir.