De la Torre dice que la empresa de los chalecos de Policía tiene que cumplir "las calidades"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este viernes, después de se tenga que devolver unos 200 chalecos de Policía Local tras detectarse un fallo de seguridad, que la empresa "tiene que ser responsable y que se cumplan las calidades adecuadas".

Más información La prueba de los chalecos detecta un fallo que obliga a devolver un lote de 215

El Ayuntamiento de Málaga ha devuelto la última remesa de 215 chalecos antibalas, anticorte y antipunzón que había encargado a la empresa tras no superar las pruebas a la que han sido sometidos para comprobar su total fiabilidad, según ha adelantado el diario Málaga Hoy.

El alcalde, tras ser cuestionado al respecto, ha señalado que "no puedo dar más detalles porque no los tengo", pero "he pedido más información".

En este punto, ha recordado que los chalecos "es una tema que está muy de actualidad en muchos municipios de España y de otros lados", además de que "no hay tantas fabricas especializadas en hacerlo con la calidad adecuada", por lo que, según el regidor, "es posible que el servicio no se ha haya hecho adecuadamente", insistiendo, no obstante en que "tendrán que hacerlo bien, sino no venden".

Asimismo, ha dejado claro que el Ayuntamiento de Málaga tiene "unas normas de calidad, no sé si alguien diría que muy exigentes, y no la han pasado", por lo que ha hecho hincapié en que "insistiremos en tenerlo cuanto antes".

También De la Torre ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga "ha sido de los primeros Consistorios en pedirlos, desde hace ya meses", confiando en que "se resolverá el tema". De igual modo, ha señalado que los chalecos se han vuelto a reclamar.

Por otro lado, ha dicho que le gustaría saber "más detalles", como, entre otros, "si ha pasado en otros sitios, saber si esas calidades que pedimos nosotros las piden otros y cuáles pasan o no pasan, o qué proporción de devolución hay...". "La casa tiene que ser responsable y que se cumplan las calidades adecuadas", ha concluido.