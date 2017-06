De la Torre esperará informes de Moneo e insiste en las "ventajas" del proyecto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado hoy, en relación con la oferta de la promotora del hotel de Moneo para salvar el proyecto, que esperarán a tener los informes tanto de la asesoría jurídica, como la parte económica con intervención de la Gerencia de Urbanismo y ha insistido también sobre las "ventajas" de la iniciativa.

De la Torre ha dejado claro que "estaré encantado de que el proyecto salga adelante si tenemos informes positivos". En concreto, de los casi cinco millones comprometidos, se pagarían dos en metálico y el resto con la entrega de un edificio; además de que la promotora se compromete a aportar avales para que si el inmueble no se lleva a cabo, el Ayuntamiento percibiría una cuantía económica.

Asimismo, el alcalde de Málaga ha valorado que "vemos muchísimas ventajas" al inmueble proyectado en Hoyo de Esparteros, y "prácticamente ningún inconveniente de que se realice", además de que, ha agregado, "veo que tiene muchas ventajas para la ciudad".

Limasa

Por otro lado, cuestionado por los periodistas sobre la decisión que se tomará sobre Limasa, si se municipaliza o no y sobre los informes que se habían estudiado pedir, De la Torre ha explicado que "es una decisión que no es tanto de consultorías, es una decisión de gestión política y de sopesar ventajas e inconvenientes de una u otra fórmula".

En este punto, ha dicho comprender "que se pueden crear unas posiciones de no verlo tan claro", por lo que "necesitamos un poco de tiempo para que dentro del grupo 'popular' hagamos el consenso necesario". No obstante, ha reiterado que espera que se tome la decisión dentro del mes de junio.

Por otro lado, ha vuelto a insistir en que "saben cual es mi forma de pensar sobre el particular" en relación con, entre otros, "incorporar criterios de productividad, que sería una ocasión no fácil de conseguirla en otro planteamiento de negociación colectiva", además de "mantener una cierta tensión de hacer las cosas bien, porque si no se hacen bien y la opinión de los ciudadanos no es correcta, no es positiva, pues pueden perderse la condición de pública y pasar a privado. Lo cual puede crear un elemento positivo", ha concluido.