De la Torre echa en falta apoyo de los medios con la Agencia del Medicamento

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insistió ayer en que para que la ciudad sea sede de la Agencia del Medicamento, tras su salida de Londres por el Brexit, ha echado de menos al Gobierno regional y más apoyo de los medios de comunicación, para que dieran hace meses un "impulso de fuerza de una idea que es buena para toda Andalucía". Así lo aseguró De la Torre tras ser cuestionado sobre si ha tenido la posibilidad de hablar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que clausuró en Málaga el congreso del PP-A, sobre las cartas que le envió en relación con ser la "alternativa del sur" para acoger esta sede.

El alcalde precisó que no ha profundizado con Rajoy sobre ello, y que solo pudo recordarle que le envió las cartas. También insitió en que "no se si el Gobierno tiene datos que yo no manejo", para la opción de Barcelona, "entiendo que si lo dice es porque ve posibilidades de captarlo para España". Además, volvió a ser crítico con la Junta. A lo largo del tiempo cuando ha habido posibilidades de albergar una agencia europea "he echado de menos que la Autonomía hubiera dicho: 'he aquí una ciudad que tiene unas condiciones mejor que ninguna, que es además la ciudad más grande de España que no es capital autonómica". De la Torre destacó las bondades de Málaga en cuanto a su conectividad aérea, nivel de vida, o los colegios internacionales, entre otros, y recordó que en 1992 la Junta "podría haberlo impulsado" cuando existía esa posibilidad.