De la Torre afirma que el cambio de gobierno no tiene que afectar a los proyectos comprometidos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señaló ayer que el cambio en el Ejecutivo central, tras prosperar la moción de censura del PSOE, "no tiene por qué afectar" a los proyectos pendientes en la ciudad, añadiendo que los presupuestos están aprobados y las cuantías, anualidades y las obras comprometidas "están ahí". De la Torre incidió en que las administraciones, en las democracias maduras, "tienen que tener una inercia en todos los elementos que son planificación o proyectos que estructuren la vida"; además de en el gasto corriente, por lo que no ve razón ninguna para que "con los presupuestos aprobados haya afectación" para Málaga.

"Lo normal es que de cara a 2019 si el Gobierno actual tuviera que plantear el hacer el presupuesto, tampoco en este se vieran afectados los proyectos de Málaga". Es más, De la Torre ha indicado que se intentará que proyectos como el ferrocarril de la Costa hacia Marbella "sigan adelante", así como el acceso al puerto, entre otros. "Todo que se dé con la máxima agilidad; lo hemos planteado al Gobierno anterior y lo haremos con el actual", defendió. De la Torre dejó claro que no van a cambiar su discurso "lo más mínimo". "Siempre hemos sido defensores de la ciudad y no tenemos que incrementar ningún tipo de mensaje, ni de más ni de menos. Es exactamente igual, en los mismo términos". Por otro lado, el alcalde popular incidió en que lo que hace falta para que no afecte a la ciudad es que "el Gobierno acierte en su política". Al respecto, ha añadido que "es verdad que estando como estamos en la UE y en el marco de la política que ha trazado para hacer frente a la salida de la crisis; lo lógico es que siga en ello". También dijo que "felizmente" Europa "no creo que le deje hacer cosas diferentes".