De la Torre habla de "más candidatos posibles" a sucederle

Segundo día que se le preguntó al alcalde, Francisco de la Torre, por si avala o no a Elías Bendodo como futuro candidato del PP a la Alcaldía de Málaga y segundo día en que rehusó hacerlo. Incluso, fue a más al hablar de "más candidatos posibles, más personas que pueden ser", aunque sin poner nombres sobre la mesa. "Me han oído mi forma de expresarme en este tema y no voy a salirme porque me parece la acertada y la correcta; no tengo que decir nada nuevo, me remito a lo que ya he dicho otras veces, que está dicho con todo el cariño y el respeto para todas las personas que quieren pensar que tienen las condiciones para ser candidato", manifestó el regidor tras ser interpelado en varias ocasiones por este mismo asunto. En su respuesta a los periodistas quiso subrayar las veces que ha dicho de Bendodo que es una "magnífica persona, preparado, brillante presidente de la Diputación", a lo que añadió: "no soy quién tiene que marcar pautas respecto al futuro en cuanto a candidaturas del PP para el Ayuntamiento de Málaga". "Debo respetar las normas del PP, tendrá sus cauces, no me corresponde a mí marcar caminos", apostilló.

La insistencia del mandatario local en esquivar un supuesto apoyo a Bendodo como cabeza de cartel del PP a los comicios de 2019 en la capital, a los que De la Torre ya anunció que no concurrirá, se producen después de que el propio presidente provincial del PP asegurase en una entrevista radiofónica que contaba con el aval del alcalde.

También repitió su compromiso de mantenerse al frente del Consistorio hasta el final del mandato. "Los cuatro años están en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y en el acuerdo personal y político mío como candidato con los malagueños", añadió.