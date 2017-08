De la Torre insiste en que "necesariamente" hay que ir al canon de agua

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que "necesariamente hay que ir a un sistema de canon", para financiar las obras en infraestructuras de la empresa de aguas de Málaga, Emasa. Así, ha apuntado que en la mesa técnica de la semana que viene en la que se abordará este asunto, se dará "una explicación muy clara de la problemática que tiene las infraestructuras de la red".

De la Torre ha señalado que "las leyes de la Junta" conducen a este canon, reconociendo que "la imagen de este tipo de fórmulas es negativa porque quien lo ha puesto en marcha, que es el PSOE sobre la Junta, lo ha hecho muy mal", en referencia al canon de depuración para financiar este tipo de actuaciones. "No se ha visto una sola obra en Málaga", ha agregado.

No obstante, ha apuntado que "lo que se planteó en el Consejo de Administración de Emasa" es que las infraestructuras a ejecutar con lo recaudado de este cano se haga con la "participación total y absoluta de los vecinos", quienes "conocerían previamente qué obras se iban a hacer, y verían qué se hacía antes de que se cobrara el canon", garantizando su recaudación "a un ritmo serio, puntual y riguroso".

De la Torre ha destacado la "colaboración institucional ejemplar" del Ayuntamiento con la Junta para "conseguir el suelo y la gestión por parte de Emasa" para estas actuaciones. Así, espera que el resto de grupos municipales tengan "esa colaboración institucional, en este caso el PSOE que es el responsable de lo que se está haciendo en la Junta con este tema".

En cuanto al cobro del canon, ha asegurado que "se hará con una gradualidad máxima y con cantidades muy reducidas, de tal forma que sea sin problema para nadie". Así, ha agregado que "ya tenemos una especie de partida para la tarifa social del agua" para "los que tengan problemas" en el pago de este canon, por lo que ha apuntado que "no va a haber problema ninguno".

Por último, ha indicado que "no he tenido oportunidad" de dialogar este asunto con su socio de investidura, Ciudadanos, apuntando que este grupo no estuvo presente en el Consejo de Administración de la empresa de aguas "y eso influye". Por ello, ha dicho, "mi deseo de que la mesa fuera a prontitud para converger en una reflexión coincidente para compartir los datos cuanto antes".

La mesa técnica de Emasa en la que se abordará este canon de agua se llevará a cabo en la semana de Feria, que comienza este sábado 12 de agosto. Esta reunión no tomará la decisión definitiva sobre la implantación de este canon. "Será el Consejo, el Pleno y la Junta quien tome las decisiones sobre esta materia", ha concluido De la Torre.