De la Torre insiste en dejar la pelota de su sucesión en manos del PP

La cuestión sobre la candidatura con la que el Partido Popular de Málaga se presentará a las elecciones municipales de 2019 en la capital de la Costa del Sol vive un nuevo episodio. Aunque con parecidas conclusiones. El alcalde, Francisco de la Torre, se mantiene firme en su idea de que debe ser la organización la que determine si él debe ser o no la persona que encabece esa lista a las municipales. Misma firmeza que han mostrado los máximos responsables provincial y regional de la formación, Elías Bendodo y Juan Manuel Moreno Bonilla, respectivamente, cuando dejan en manos del mandatario local la decisión última.

De la Torre, hoy, en un acto de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, ha confirmado que su planteamiento personal es el de no concurrir a los comicios, razón por la cual debe ser el partido el que le convenza para cambiar esa postura. Pero no de cualquier modo. "Tendrá que hacerlo con datos, con información que solo las encuestas dan; no sé si hay encuestas, si las hay mostrarlas y si no, hacerlas”, ha afirmado.

Tras rechazar aplicar un porcentaje a las opciones que tiene de repetir, ha agregado: "si el partido se piensa que es necesario que cambie esa posición tiene que convencerme de ello". Asimismo, ha restado importancia a esta cuestión, señalando que el "cien por cien" de su atención está en el trabajo diario del Ayuntamiento. "Lo demás no lo considero prioritario", insiste. Y vuelve a afirmar que su intención es la de concluir el mandato.