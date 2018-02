De la Torre ya maneja un sondeo que daría ganador al PP en 2019

El Partido Popular volvería a ganar las elecciones municipales en Málaga capital si se celebrasen ahora. Esto al menos es lo que se concluye de una encuesta elaborada por la formación y a la que ayer aludió de manera directa el alcalde, Francisco de la Torre, cuando se le preguntó por si, a ocho días de que acabe el mes de febrero, tenía o no tomada la decisión sobre si repetirá como candidato popular. Interpelado por la existencia de conversaciones con los dirigentes de la formación, el regidor negó que hayan tenido lugar, si bien sí confirmo que ha tenido información de "ciertos datos de encuestas hechas por el partido". Sondeos que, apostilló, "tratan de dar el mensaje desde el punto de vista de que podemos ganar". De acuerdo con lo apuntado por el mandatario local lo que dibuja este trabajo demoscópico, que pudo haberse realizado hace un par de semanas, es un escenario muy semejante al actual, en el que el PP gobierna la ciudad en una situación de minoría, al haber obtenido 15 de los 31 concejales de la corporación. Está circunstancia obligó a De la Torre a lograr el aval de Ciudadanos, con tres ediles, para garantizarse su investidura, en primera instancia, y de su favor para sacar adelante los presupuestos desde el arranque del mandato.

Si bien ayer De la Torre quitó importancia al resultado de esta encuesta, que podría tener una dimensión regional, uno de los interrogantes que sobrevuela sobre su decisión final es si la tendencia le garantizaría o no el apoyo ciudadano suficiente para mantenerse a la Alcaldía. Frente a esta tesis, el alcalde abundó en que su duda radica más bien en "ver hasta qué punto el esfuerzo que pueda suponer vale la pena hacerlo". Preguntado por si las previsiones electorales manejadas por el PP son mejores con él como cabeza de cartel, respondió que el trabajo realizado no incluía referencias personales. "Es a nivel marca", expuso, al tiempo que señaló que no quiere que en este momento se analicen las posibilidades de las personas que a día de hoy están en la casilla de salida.

De partida es el no y la idea es ir a argumentos internos y externos para ir al sí"

De la Torre sí parece decidido a agotar el plazo que él mismo se dio cuando el pasado 28 de enero el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, le trasladase la petición del partido para que vuelva a optar a la reelección. Ante la propuesta, de la que no informaron con carácter previo al regidor, motivó el agradecimiento del alcalde, que fijo un calendario de un mes para dar a conocer su posición final. Ayer, se mantenía en su mensaje de las últimas semanas: "de partida es el no y la idea es ir a argumentos internos y externos para ir al sí". Y añadió: "no dejo de contemplar todos los escenarios".

Además del aval de Bendodo, De la Torre ha recibido también el apoyo expreso del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien hace dos semanas dio por sentado que la única opción que maneja la organización para las municipales de 2019 es el alcalde. "Desde el convencimiento pleno del PP de Málaga y andaluz estamos convencidos de que De la Torre es el activo más importante y quien debe encabezar la lista a las municipales y esperamos y deseamos que sea el candidato a la Alcaldía en 2019", enfatizó Moreno Bonilla.