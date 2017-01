De la Torre mantiene su rechazo al Metro al Civil a pesar del fracaso de la protesta vecinal

El fracaso de la manifestación vecinal celebrada en la mañana del domingo en contra del Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil, con apenas 140 participantes, no parece generar duda alguna en el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El regidor ha rehusado valorar el desarrollo de la protesta ciudadana y cierra la puerta a abrir a reflexión la posición adversa que tiene el Consistorio ante la propuesta de la propuesta de la Consejería de Fomento.

Incluso, a pesar de lo ocurrido el domingo, se ha ratificado en su idea de que existe “oposición” al trazado tranviario hacia la zona norte, recordando la existencia de unas 13.000 firmas presentadas meses atrás. “En esa zona no ha habido nunca aceptación de esta solución”, ha recalcado.

“No entro en calificar, no opino sobre la manifestación, es una iniciativa más de las muchas que ha habido por parte vecinal, ha habido reuniones, recogida de firmas y por las firmas que he recibido deduzco que hay una oposición clarísima”, ha afirmado, al tiempo que ha justificado su ausencia ayer en la marcha, de un lado, en “problemas en la agenda personal”, y, de otro, al entender que “se está en un proceso abierto en la búsqueda de soluciones para que los viajeros que perdería el Metro por no llegar a La Malagueta”.

Lejos de analizar lo sucedido en la mañana del domingo en las calles del distrito de Bailén-Miraflores, el mandatario local ha puesto el énfasis en el perjuicio que tiene para la ciudad y para el propio suburbano que sigan paradas y sin licitar las obra del tramo entre Renfe y Guadalmedina. “Eso está en plena actualidad porque cada semana que se retrase, cada año, tiene un coste para las arcas públicas andaluces importante; y se prolonga la situación negativa que tiene la ciudad en esa zona, con problemas brutales, con años con esa zona empantanada”, ha apostillada.