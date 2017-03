De la Torre dice ahora que medita volver a ser el candidato a las municipales de 2019

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado hoy un paso atrás en la idea expresada meses atrás de no volver a presentarse a las elecciones municipales de 2019. En plena controversia por su negativa a emitir un aval expreso a Elías Bendodo como posible alcaldable del PP en esa cita, el actual regidor ha admitido que está meditando la posibilidad de optar nuevamente a la reelección.

“He dicho lo que lo que he dicho hasta ahora; es verdad que mucha gente me ha pedido que lo vuelva a pensar y que lo medite y yo meditaré, pero hasta ahora lo que he dicho es lo que vale”, ha afirmado tras ser preguntado por si está convencido al 100% de que no volverá a ser candidato. “Siempre las cosas se meditan, siempre hay que meditarlo, todas las cuestiones”, ha apostillado.

De la Torre ha admitido, además, de que en estos últimos días ha hablado “poco” con el presidente provincial del PP sobre sus declaraciones de principios de semana, en las que aseguró tener el “aval” del alcalde en su posible aspiración a presentarse como cabeza de cartel del PP. Una afirmación que fue corregida al día siguiente por el propio De la Torre al eludir cualquier respuesta en este sentido. A ello se suma que ayer mismo el regidor habló de que puede haber “más posibles candidatos a sucederle”.