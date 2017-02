De la Torre duda de la lógica del ofrecimiento de la Diputación con el centro sanitario en el Civil

El paso adelante dado por la Diputación provincial de Málaga y por su presidente, Elías Bendodo, al ofrecerse a colaborar económicamente con la Junta de Andalucía en la construcción de un tercer hospital en el suelo del Civil no parece que convenza del todo al alcalde, Francisco de la Torre. El regidor se mostró ayer muy cauto en este asunto, al dudar de la lógica del ofrecimiento realizado cuando se trata de una iniciativa "muy verde". "El tema lo veo todavía muy verde y no sé hasta qué punto es o no lógico que la Diputación haya dicho eso", afirmó el mandatario municipal sobre el gesto de su compañero de partido.

Frente a la línea adoptada por Bendodo, que propició días atrás un acuerdo plenario abriéndose a ceder el suelo para estas instalaciones siempre que no se merme el resto de infraestructuras sanitarias de la ciudad, el regidor eludió ofrecer su apoyo económico. Sí aludió a la posibilidad de que en el marco del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se pueda otorgar "prioridad" al suelo del Civil para acoger el tercer hospital por delante de la zona este. "No sé qué alcance tiene el ofrecimiento de la Diputación, pero es una competencia autonómica", recordó. A su juicio, "la clave" en el momento actual para mejorar el estado de la sanidad en la ciudad pasa por hacer "que lo que hay ahora funcione bien y luego se hará el calendario del tercer hospital". En este punto, señaló que de la reunión que mantuvo semanas atrás con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, dedujo "que no había ningún calendario rápido, sino que lo planteaba un poco para tener los estudios hechos".

A pesar de ello, insistió en que la capital debe sumar a los complejos del Hospital Regional y del Clínico un tercer centro. "La estadística demuestra que o los vecinos de Málaga son muy sanos o somos injustamente tratados porque tenemos menos camas por habitante; no hay un trato adecuado y para que no haya discriminación parece que habrá que ampliar", dijo.