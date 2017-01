De la Torre plantea a Fomento el soterramiento de las vías de tren al puerto

En paralelo, ha mencionado un informe del organismo estatal que estudia los temas hidráulicos "para ver la mejor solución para esta cuestión", al tiempo que ha reseñado los efectos negativos del antiguo puente de ferrocarril, del que ahora queda una parte que es necesario ejecutar para que no haya estrangulamientos en el cauce del río.

En cuanto al puente de la N-340 sobre el río Guadalhorce, ha dicho que le ha trasmitido a ambos ministerios -Fomento y Medio Ambiente- la necesidad de aclarar "qué administración se hace cargo", agregando que "ha quedado claro que no corresponde al Ayuntamiento resolver el tema".

Preguntado por la conexión por Cercanías entre Málaga y el PTA, ha apuntado que lo ha tratado con el secretario de Infraestructuras, Manuel Niño. Ha declarado que se estudia una conexión ferroviaria que no sea una "curva de campana", sino "un punto donde convergen dos líneas, una desde Málaga y otra desde Álora", para potenciar la conexión de la tecnópolis desde la capital y desde el Guadalhorce.

En cuanto a la conexión ferroviaria con Marbella, De la Torre ha transmitido que el Ministerio no se plantea la prolongación del Cercanías de Fuengirola, sino una vía alternativa con un recorrido diferente a la línea C1 que sea una prolongación de las líneas de alta velocidad y pasando por el aeropuerto de la capital. De este modo, ha apuntado que el aeródromo "tendría conectividad con Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla".

Comisión de Limasa

Cuestionado sobre la empresa malagueña de limpieza, Limasa, el alcalde ha afirmado que recibió este jueves un documento de propuesta por parte del comité de empresa, del que no ha desvelado nada porque "quiero profundizar en él, mañana y pasado dedicaré tiempo al tema".

"Nuestra postura es que no hemos descartado la municipalización siempre y cuando en la remuneración de los trabajadores haya una parte ligada a la productividad con tres factores: absentismo, cantidad de trabajo y calidad de trabajo", ha afirmado.

Sobre si las bajas y los permisos de maternidad podrían afectar a ese plus de productividad, el regidor ha comentado que "no tiene por qué, es un tema que ya está en el documento que nos hemos cruzado", agregando que cuando "son necesarias --las bajas--, no hay ningún problema en ese sentido".