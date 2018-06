De la Torre plantea ahora pedir dinero al Gobierno para soterrar el ramal al Civil

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, puso ayer sobre la mesa una nueva variante en su apuesta por convencer a la Junta de Andalucía de que desista de ir adelante con el Metro en superficie hasta el Hospital Civil y, por el contrario, apueste por soterrar el trazado. Ante la posibilidad de que una de las razones que hacen que la Administración regional abogue por el recorrido a ras de calle sea la económica, el regidor sorprendió al plantear que se pida colaboración financiera del Gobierno central.

Para el mandatario local, en la medida en que la Consejería de Fomento ha acudido a la Administración central para reclamar colaboración para el Metro de Sevilla, "bien vale plantearlo aquí". Una solución en el supuesto de que no haya fondos suficientes por parte de la Junta para enterrar el recorrido entre la estación Guadalmedina y el cruce de la calle Blas de Lezo y la Avenida Arroyo de los Ángeles y que, según De la Torre, podría suponer "30, 40 ó 50 millones" más de los 41 en los que se estima el recorrido en superficie. El regidor insistió ayer en su oposición a la propuesta tranviaria de la Junta, reiterando que ello "crearía problemas" a la zona y al futuro hospital que la Junta baraja construir en los aparcamientos del Civil. Con un trazado soterrado, "quedaría más útil para el tema del hospital", dijo, a lo que sumó que de ese modo tampoco se afectaría al funcionamiento de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). "Creo que vale la pena esa reflexión; estamos dispuestos a hablar y ver la fórmula de estudiar que eso salga adelante", afirmó.

Ante estas palabras, el portavoz del PSOE en la Casona del Parque, Daniel Pérez, criticó la actitud del alcalde. "No es seria, solo tiene intención de buscar titulares y entorpecer las obras del Metro en su tramo norte; cuando gobernaba Rajoy no exigía nada al Estado, ahora le pide hasta para lo que no es competente", sostuvo.