De la Torre no se pone fecha para decidir sobre su futuro

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, eludió ayer ponerse una fecha concreta para comunicar su decisión de si opta o no nuevamente a la reelección en el año 2019, posibilidad que en el seno de la dirección provincial del PP se daba por descartada. Ayer, en la línea de lo que viene exponiendo en las últimas semanas, De la Torre se reafirmó en su idea de reflexionar sobre el asunto y añadiendo que no se fija un calendario concreto. "No me he planteado ningún plazo", vino a decir al ser interpelado por los periodistas. "La reflexión está abierta, al mismo tiempo que hay un compromiso de estar los cuatro años; las dos cosas están ahí", afirmó el mandatario local.

La renuencia de De la Torre a acelerar la toma de una decisión sobre este asunto forma parte de una secuencia de afirmaciones que nació después de que el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, asegurase contar con el aval del alcalde para convertirse en candidato popular a la Alcaldía. Pero De la Torre no solo obvió expresar ese apoyo en público, habló de que puede haber más candidatos y, posteriormente, aseguró que estaba meditando la decisión sobre su futuro.

Preguntado por si ha recibido alguna prisa por parte del partido, De la Torre fue claro: "no noto prisa". Además, reconoció haber hablado últimamente con Bendodo, aunque por el compromiso de asistencia de éste a Malta para el Congreso del PPE. También reconoció qu'e no ha hablado sobre el asunto de la sucesión con el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno.