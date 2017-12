De la Torre deja “la puerta abierta” a ser de nuevo candidato a las municipales de 2019

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, vuelve a dejar “la puerta abierta” a presentarse como candidato del Partido Popular a las elecciones municipales de 2019 en la capital de la Costa del Sol. De manera precisa, el mandatario local ha afirmado esta mañana: “lo más natural sería no presentarme, pero es verdad que dejo la puerta abierta a que no es absolutamente imposible”. Una afirmación a la que apostilla que cualquier disposición final dependerá de lo que se decida desde el ámbito de la organización popular.

Las palabras de De la Torre se producen como reacción a las últimas declaraciones del presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, quien alude a que el partido respetará la decisión que finalmente adopte el alcalde, ya sea para volver a presentarse como para no hacerlo. “Le agradezco ese planteamiento”, ha dicho el regidor ante el mensaje de Bendodo. Sobre ello, ha añadido que en este asunto hará “lo que sea mejor para Málaga desde el punto de vista de la continuidad de un proyecto que en estos años ha demostrado lo positivo que está resultando”. “Todo es reconsiderable, siempre lo he dicho y no he dejado la puerta cerrada absolutamente;es un tema a hablar y a reflexionar, pero no es el tema todavía”, ha añadido.

De la Torre, como ha hecho en otras ocasiones, ha incidido en dejar la pelota sobre el tejado del PP. “En caso de que se vea oportuno reconsideraría esa postura de estar en el no y dejar abierta esa posibilidad”, ha precisado. Una circunstancia que ya se dio en el año 2015, cuando según reconoció el propio alcalde fue el PP el que le pidió que encabezase nuevamente la lista a las municipales. Lo que sí ha vuelto a ratificar es que su idea es acabar el presente mandato “salvo que una razón de fuerza mayor me impidiese cumplir ese compromiso con la ciudadanía”.