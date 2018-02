El alcalde pide saber por qué el partido le pide que se presente "cuando no estaba planteado"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este jueves sobre el periodo de reflexión en este mes de febrero que se ha dado tras la petición del presidente provincial popular, Elías Bendodo, de que sea el candidato a la Alcaldía de la capital en 2019, que trata de "ver las razones del planteamiento de por qué se me pide -por parte del PP- ahora una cosa que no estaba planteado antes en esos términos" y no "un cálculo de decir que quiero tener seguridad" para revalidar la Alcaldía.

Así se ha pronunciado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre cuál sería el elemento sustancial para tomar la decisión, al tiempo que ha reiterado lo ya comunicado el pasado domingo, e, incluso, el lunes cuando volvió a insistir en que "he estado y estoy en el no" y "cambiar el no supone una reflexión, supone tener unos argumentos, una información" y "me aplicaré a ello".

Cuestionado, además, sobre si ha echado en falta que el ofrecimiento del partido se hubiera producido antes, ha asegurado que "sinceramente no", reiterando que no tenía noticias previas de ese acuerdo anunciado por el PP el pasado domingo. También ha precisado, por otro lado, que no ha hecho ningún sondeo y que sólo conoce los publicados recientemente.

Sobre las declaraciones de su mujer, Rosa Francia, de este pasado martes en la que le pedía no volver a optar a la reelección y reiteraba que era demasiado el tiempo que se había dado para reflexionar, De la Torre ha incidido en que respeta las opiniones de su mujer, pero "es un tema importante que necesita una reflexión meditada, serena, racional, con la máxima información respecto a no tanto las perspectivas electorales, sino desde el punto de vista de la responsabilidad de lo que sea mejor y conveniente para la ciudad".

No obstante, ha hecho hincapié en que tiene que tener todas las opciones en cuenta, "por supuesto las familiares", de las que ha dicho "valoro muchísimo como están dichas desde el máximo cariño hacia mi persona". Eso sí, ha insistido en que "me reitero en lo que dije, esa es mi idea, tengo este mes, me parece natural y lógico hacer esa reflexión y, lógicamente, a lo largo de este mes de febrero daré la respuesta".

"Dije entonces, ahora y el lunes que estoy en el no, pero tengo que hacer esa reflexión", ha dicho De la Torre, que tras ser cuestionado sobre si decidirá a final de mes ha sostenido: "tengo este tiempo que me he dado y no tengo por qué sentirme presionado".

Por otro lado, tampoco al alcalde ha valorado las palabras de su mujer sobre cómo el PP ha gestionado este proceso, asegurando que "no tengo nada que opinar y respeto todas las opiniones, como corresponde en democracia, y más las opiniones de mi mujer, pero no tengo nada más que añadir". De la Torre también ha eludido pronunciarse sobre las declaraciones de Rosa Francia en relación con las declaraciones de la exalcaldesa Celia Villalobos.

En este punto, y tras ser cuestionado, ha dicho que no sabía que su mujer iba a ser entrevistada este pasado martes: "mi mujer es una persona libre, y hace las declaraciones como estime oportunas, con la mejor buena fe y con mucha inteligencia y se expresa muy bien, no tengo nada que matizar y corregir a lo dicho, me reitero en mis declaraciones".