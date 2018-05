De la Torre hará "cambios leves" tras la renuncia de la concejala Francisca Bazalo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer que los cambios que tendrá que acometer tras la renuncia por motivos de salud de la concejala de Accesibilidad, Francisca Bazalo, que será efectiva previsiblemente en el próximo Pleno, y la incorporación de Carmen Casero, actual técnica del grupo popular, serán "leves". Así, aunque no quiso precisar cuáles serán esos cambios, sí incidió en que serán "leves". "Serán leves cambios, antes -cuando remodeló el equipo de gobierno tras la salida de Julio Andrade- cabían más combinaciones posibles y a las pruebas me remito", comentó. No obstante, precisó que, en este caso, "es lógico y natural que sean leves cambios y así será". De la Torre, tras preguntas de los periodistas, explicó que los cambios que se han producido en el mandato son por determinadas circunstancias y "por cosas imprevisibles".

En relación con Bazalo, añadió que hace "algunos meses" ya la edil le mostró preocupación porque "la salud suya, nunca buena, últimamente estaba con más dificultad para poder dedicar las horas que supone un esfuerzo de ser concejal", ya que, como explicó ella "necesita unas cuantas horas por la mañana para normalizar su estado de salud y fisiológico, y por tanto, su capacidad de acción mental también". "Ha entendido que con esa situación de poder hacer menos esfuerzo, bastantes menos horas, no debiera seguir", detalló De la Torre, agradeciendo a la concejala su disposición "de colaboración para que cuando alguien no puede dedicar tiempo se deje pasar a Carmen Casero".