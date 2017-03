De la Torre insiste en que "no es quien tiene que marcar las pautas" respecto al candidato del PP a la Alcaldía

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir este miércoles en que estará todo el mandato, que finaliza en 2019, y que "no soy quién tiene que marcar pautas" respecto al futuro en cuanto a las candidaturas del PP para el Ayuntamiento de Málaga. Los populares pondrán en marcha los mecanismos para elegir un nuevo candidato a la Alcaldía de la ciudad en torno a la primavera de 2018.

De la Torre, que ha sido cuestionado por los periodistas, ha dejado claro que "lo dicho y he contestado siempre en esos términos; no voy a salir de esta forma de expresarme, que me parece acertada y correcta". "No tengo nada nuevo que decir de lo que he dicho otras veces, que está hecho con todo el respeto y cariño para todas las personas que pudieran pensar que tienen las condiciones para ser candidato", ha agregado.

Precisamente, este pasado martes De la Torre incidió en que "no soy quién para marcar el camino" sobre quién será su sustituto a la Alcaldía de Málaga, después de que ya comunicara que de cara a las elecciones municipales de 2019 era muy difícil que volviera a presentarse. Eso sí, dejó claro su compromiso de estar los cuatro años de mandato y que dedica la "energía y mi tiempo" en los temas "pendientes o aspiraciones y proyectos importantes" de la ciudad.

"Los cuatro años está en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y en el acuerdo personal y político mío como candidato con los malagueños, lo dije en la campaña todos los días varias veces y, lógicamente, lo dije para cumplirlo", ha sentenciado este miércoles De la Torre, que precisamente ha escenificado el acuerdo con la formación naranja respecto a los presupuestos de 2017.

Cuestionado, en concreto, por qué elude dar apoyo político a Elías Bendodo, quien dijo que tener "el aval" de De la Torre para ser candidato, el alcalde ha señalado que "cuántas veces lo he dicho ya, Bendodo es magnífica persona, preparado, brillante presidente de la Diputación, pero yo no soy quién tiene que marcar pautas respecto al futuro en cuanto a candidaturas del PP para el Ayuntamiento de Málaga".

Para De la Torre, estas valoraciones son "compatibles una cosa con otra, puedo decir una cosa y decir lo otro", insistiendo en que "debo respetar las normas de cualquier partido, en este caso del PP, y tendrá sus cauces para hacerse, no creo que corresponda a mi marcar camino", ha concluido.