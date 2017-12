De la Torre abre la vía a revisar las multas por ruido a los dos colegios

La vía para que el Ayuntamiento de Málaga revise las dos sanciones impuestas a la Junta de Andalucía por el exceso de ruido detectado en dos colegios de la capital, el Lex Flavia y el Revello de Toro, queda abierta. La propuesta realizada ayer por el alcalde, Francisco de la Torre, supone una vuelta de tuerca en la posición municipal en el intento de apaciguar las relaciones con la Consejería de Educación, particularmente agitadas desde que a finales de la semana pasada quedase formalizadas dos multas de 12.000 euros cada una impuestas años atrás.

Con este objetivo, el regidor mantuvo una conversación con la delegada de Educación en la provincia, Patricia Alba. En la misma, según desveló el mandatario local, le expuso la posibilidad de "ver de qué manera puede la Junta estudiar algún mecanismo de posible recurso en base al expediente". "Buscar alguna fórmula que pudiera permitirnos, sin dejar de cumplir las obligaciones que en el plano ambiental tiene el Ayuntamiento, tratar de crear un clima de tranquilidad procesal para poder firmar el convenio y sacarlo adelante", declaró. Todo ello, precisó, "sin perjuicio de que nosotros tratamos de hacer las cosas legalmente y en esa búsqueda de ese consenso entre las actividades deportivas con los vecinos".

Aunque el mensaje del alcalde está cargado de ambigüedad, se interpreta que se presta a analizar el modo de allanar el camino para que el Gobierno andaluz se avenga de nuevo a validar el convenio con el que se pretende regular las actividades deportivas en los colegios de la capital, extendiendo el horario de las mismas hasta las 22:00. El paso dato por De la Torre se produce apenas unos días después de que Alba fuese contundente y asegurase que no firmará ese documento en las condiciones actuales.

Conforme a las explicaciones del mandatario local, la previsión es que desde Educación se avance en este asunto en los próximos días para ver si "podemos encontrar esa fórmula de solución". "Creo que firmar es bueno firmarlo; ¿qué eso resuelve todos los problemas? Creemos que al menos los deportivos quedan enmarcados en una solución", añadió.

La mantenida con la delegada autonómica no fue la única conversación que el alcalde mantuvo ayer para desbloquear este conflicto. Asimismo, en el marco de la reunión interna que mantuvo con las áreas municipales de Medio Ambiente y Deportes, tuvo un encuentro con el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto en Málaga, Ricardo Bandrés, al que le expresó "la conveniencia de que la actividad se desarrolle con normalidad; nada conduce a no hacer la actividad deportiva el sábado, es perjudicar a los chicos sin razón". "La federación debe ver que hacemos todos los esfuerzos posibles para desbloquear la situación", ha expuesto.

Desde la Delegación de Educación se recordó la dificultad de revertir las mencionadas sanciones. Sobre el particular, señalaron que tras la conversación mantenida con el alcalde el tema se encuentra "en reflexión", implicándose la asesoría jurídica de la delegación a estudiar una posible salida.

Horas antes de conversar con De la Torre, Alba se mantuvo firme en la idea de no firmar el convenio, al no ver "voluntad real" por parte del Consistorio. Incluso, mostró su temor a que lleguen más sanciones procedentes de las actividades que se realizan en otros colegios. No obstante, se mostró "abierta al diálogo y a la negociación" pero siempre que "ese diálogo y compromiso sea por ambas partes". "Llegamos a un acuerdo con el alcalde y todos y cada uno de los acuerdos se han incumplido y la negociación no puede seguir adelante porque se han incumplido", declaró a Europa Press.

Por ello, reclamó al Ayuntamiento "un gesto y una voluntad real de cumplir con los acuerdos; estaremos encantados de seguir negociando para dar una respuesta y una solución". Queda ahora por ver si el último movimiento realizado por De la Torre es suficiente para que la Junta modifique el criterio.

En esta misma línea, consideró que la realización de medidas correctoras en su momento para reducir el impacto sonoro de las actividades deportivas "es para tener en cuenta las alegaciones y haber aminorado el expediente sancionador. Para nada vamos a pedir que se prevarique, ni muchísimo menos; pero que tenga en cuenta parte de las alegaciones", defendió. "No se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones cuando uno de los compromisos fue el hacer mediciones al objeto de tenerlas en cuenta en el proceso sancionador", añadió.