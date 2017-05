De la Torre sigue sin despejar la duda sobre el Metro al Civil

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue sin despejar la duda sobre la decisión que adoptará el Ayuntamiento si finalmente la Junta de Andalucía, como así lo contempla, va adelante con la licitación y adjudicación del tramo del Metro en superficie hasta el Hospital Civil. Al ser preguntado hoy sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno andaluz declarando el interés metropolitano de este ramal, lo que permite al Gobierno andaluz avanzar con el proyecto sin la autorización municipal, rebajó el nivel de crítica empleado en otras ocasiones.

Incluso, en su discurso llegó a poner como elemento sustancial en este escenario el cumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una adenda al convenio original que sentó las bases para la construcción del Metro. La misma, según el protocolo de intenciones firmado a finales de 2013 por la Consejería de Fomento y el propio Consistorio, está condicionada a la aceptación por parte del equipo de gobierno del PP el trazado en superficie hasta la zona norte. Su formalización permitiría al Ayuntamiento compensar con obras de movilidad sostenible la parte que le corresponde financiar de la construcción del ferrocarril urbano, así como rebajar de manera sustancial la aportación en concepto de explotación.

“Tenemos interés en ver si el informe que la Junta de Gobierno Local aprobó se tiene en cuenta; decíamos que había incumplimientos del protocolo, que decía que tenía que haber una adenda y una coordinación del transporte público”, ha expuesto De la Torre. Ha eludido, no obstante, concretar si la aceptación de esta adenda por parte de la Junta implicaría un cambio de posición del Ayuntamiento respecto al Metro al Civil. Incluso ha recordado que no se trata solo de una cuestión económica, señalando la existencia de una oposición clara de los vecinos y comerciantes de la zona a esta intervención. “Vamos a ver en qué términos está hecha la declaración; prefiero ver los papeles exactos y no hablar de qué pasaría si...”, ha afirmado.

Como complemento ha recuperado la idea de emplear los 41 millones en los que se estima la construcción de los 1,8 kilómetros de tranvía desde El Corte Inglés hasta el entorno del Civil para prolongar hasta la Plaza de la Marina bajo tierra el tajo que ahora va a llegar hasta la mitad de la Alameda. Al tiempo, ha apostillado que “siempre” defenderá el interés general de la ciudad y de los trabajadores de la EMT y del Metro.