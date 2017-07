De la Torre no cree que el acuerdo de los trabajadores de Limasa para Feria sea "de hostilidad ni de presión"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no cree que sea "de hostilidad ni de presión" el acuerdo que los trabajadores de la empresa de limpieza de la ciudad, Limasa, alcanzaron por unanimidad en asamblea: que los fijos a tiempo completo no trabajen los fines de semana ni festivos durante la Feria de Málaga.

Cuestionado este miércoles por los periodistas, ha señalado que los empleados de Limasa "son libres de hacer un acuerdo", y valora como "moderada" la postura de la plantilla, interpretando su acuerdo como "un mensaje que se traslada".

Así, ha subrayado que los trabajadores "deben de estar en esa moderación, espero que estén", indicando que "sería negativo cualquier postura de radicalización", que "no he notado ni creo que se produzca".

Preguntado por si se podrá resolver el futuro modelo de Limasa, el regidor ha indicado que "en pocas fechas" espera "tener un panorama despejado" para aclarar este asunto, agregando que aún no tiene "todos los informes que he pedido, me queda alguno para tener más certeza de que podemos avanzar en un camino que es el mejor".

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad no demorar más de un mes la decisión sobre el futuro modelo de la empresa de limpieza, y a que la nueva entidad preste sus servicios en 2018.

El alcalde, por otro lado, al ser cuestionado por el hecho de que el Ministerio de Interior ya cuente con un borrador del proyecto de construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Málaga, ha dicho que desconoce los planes del Gobierno pero ha incidido en que dialogarán con el Ministerio y a nivel interno "porque el mensaje de solidaridad a la hora de la verdad también hay que aplicarlo".

El reto de estos CIE será, ha dicho, que su contenido "sea el adecuado" aunque ha incidido en que no tiene datos sobre el proyecto previsto en Málaga. El pleno del Ayuntamiento de la capital rechazó la implantación en la ciudad de unas instalaciones de este tipo y entonces el alcalde ya dijo que su postura no iba a ser "a favor".

De la Torre ha dicho este miércoles que, aunque los gobiernos "tienen que cumplir las determinaciones y normas de Bruselas en la materia", el "gran reto de Europa" es la cooperación al desarrollo y ser "eficaces" en ello.

"Hay una gran sensibilidad para atender a refugiados pero también preocupación por la inmigración. Hoy se habla de un gran plan de apoyo y algo hay que hacer aunque se debería haber hecho hace más de 20 años", ha recalcado el regidor malagueño, quien ha dicho que los gobiernos en esta materia han de ser "más colaboradores y más eficaces".

También ha recalcado que "hay que demostrar sensibilidad y humanidad" con personas que pasan muchas dificultades "y que llegan a la búsqueda de un futuro mejor", considerando que los Centros de Internamiento de Extranjeros "hay que entenderlos en una dinámica abierta y solidaria".