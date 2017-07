De la Torre no ve "ningún motivo" para movilizaciones en Limasa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este miércoles que no ve "ningún motivo" para que se produzcan movilizaciones en la empresa de limpieza de Málaga, Limasa, y ha afirmado que "no conducen a nada". Al tiempo, ha asegurado que los derechos de los trabajadores "están garantizados", independientemente de si el futuro modelo es público o privado.

Cuestionado por los periodistas tras la rueda de prensa del comité de empresa de Limasa, en el que acordaron mantener una asamblea este próximo domingo, el regidor ha esperado que las reuniones que se produzcan sobre Limasa "sean en términos de normalidad y positivos" porque "no hay ningún motivo para la inquietud".

"No veo ningún motivo ni conducen a nada", ha señalado respecto a posibles movilizaciones, agregando que éstas no serían "positivas". "Creo en la sensatez de la gente, en los empleados de Limasa, y no veo ninguna inquietud sobre esta cuestión", ha insistido.

Así, ha garantizado que "mientras exista esta prórroga del contrato de Limasa, quiero ratificar nuestro deseo de que se consiga dar el mejor servicio y tengamos los mejores equipos", agregando que se puede prolongar la disponibilidad de maquinaria nueva "vía 'renting' o 'leasing'" para, según ha afirmado, "garantizar esa calidad máxima de los servicios".

En cuanto al modelo, ha dicho que "trataremos de cumplir" el acuerdo del Pleno municipal para decidir el futuro de la empresa durante el mes de julio. En concreto, ha dicho que está esperando informes internos "para ver el grado de libertad, de una fórmula u otra" en base a la Ley de Presupuestos del 2017 y la Ley de Racionalización de las Entidades Locales.

Además, De la Torre ha asegurado que "me siento libre" para "defender mi posición personal, y para convencer dentro de nuestro grupo y explicarla también a los demás grupos", reiterando que "necesito esos informes, como es natural".

No obstante, ha incidido en "sea cual fuera" la futura gestión de Limasa, "los derechos de los trabajadores están garantizados". En este sentido, ha apuntado que si es el modelo público, "hay un escenario nuevo de convenios que desconozco"; y si fuera privado, habría "una continuidad de los convenios anteriores de Limasa".

En este punto, ha aclarado que en el caso de que el Ayuntamiento apueste por un modelo privado, su posición sería "un modelo unitario, no creando medias empresas".

Ha sostenido que "no hay ninguna voluntad" de tomar la decisión sobre Limasa "bajo presión por parte de los trabajadores" y que desde el equipo de gobierno "no tomaremos la decisión bajo ningún elemento de presión".