De la Torre volvería a montar en 'BMX' y asegura haberse "divertido" con los 'memes'

La caída del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a bordo de una bicicleta en una visita a los entrenamientos del Mundial BMX Vans Pro Cup ha dado rienda suelta al ingenio de los internautas, que lo han colado en una de las escenas de la serie de televisión Stranger Things a lomos de un dinosaurio surcando el Paseo del Parque. En la versión más política, hubo quien lo situó atravesando el río Guadalmedina mientras su socio de investidura, Juan Cassá (Ciudadanos), lo observa desde uno de sus puentes. Algunos han optado incluso por incorporar en su imagen de perfil en Whatsapp un fotograma con un primer plano del regidor durante el recorrido. "Perdonen mi frivolidad pero esto amerita idolatría eterna", reza uno de los mensajes colgado en las redes sociales. Pero lejos de importunarle, la repercusión que el leve percance ha generado no ha hecho sino reforzar la teoría de que De la Torre es capaz de encajar todo tipo de bromas. Y de ello hizo gala ayer en su cuenta de Twitter, en la que no solo rehusó arrepentirse de su proeza, sino que elogió el humor que ha girado en torno a la experiencia que vivió. "Gracias a quienes preguntáis cómo estoy tras probar #BMX en @SkateParkMalaga: todo bien, volvería a montar, me han divertido mucho los memes", publicó un día después de sufrir el accidente, que no le supuso más que algún desperfecto en la camisa blanca que lucía bajo una oscura corbata.

Málaga va a ser hasta mañana la única ciudad europea que acogerá en el Skatepark Ruben Alcántara, próximo al Parque del Norte, un campeonato internacional en el que participarán auténticos iconos del BMX.