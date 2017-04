De la Torre vuelve a ser mandatado para que se siente a negociar con los bomberos

Todos los grupos políticos con representación en el Pleno municipal, a excepción del PP, acordaron por segunda vez exigir al alcalde, Francisco de la Torre, que asuma el control de la negociación con los bomberos en huelga. La votación mostró la soledad del equipo de gobierno en este asunto, ya que incluso su socio de investudura, Ciudadanos, apoyó íntegramente la moción de urgencia presentada por el bloque de izquierdas. "Lo que quieren los bomberos es que haya un compromiso político; el equipo de gobierno tiene que tender puentes, no dinamitarlos", expuso el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, quien instó al Ejecutivo a "sentarse a hablar con la voluntad de llegar a acuerdos". Durante el debate se dio a conocer la remisión de una carta por parte de estos profesionales al alcalde para mantener con él una reunión este lunes. Mario Cortés, concejal de Seguridad, llegó a poner en duda la legalidad del paro actual y dio a conocer un escrito de UGT en el que la recordaba que el papel negociador en materia de negociación colectiva corresponde a la mesa creada al efecto y no al comité de huelga. "Lo que no pueden pedirnos es que nos saltemos la ley", dijo. La discusión se inició con la intervención de un representante de los bomberos, que fue contundente con el alcalde. "Qué tiempos aquellos en los que funcionaba la maquinaria del miedo y la amenaza", le recordó, al tiempo que le afeó que trate de solucionar el conflicto con expedientes disciplinarios y escondiéndose "tras una falsa sonrisa hipócrita". También denunció la actitud del concejal de Seguridad. "Cada vez que convoca a los medios es para mentir, tirarnos por los suelos y amenazarnos con más expedientes o con que 37 compañeros van a perder su trabajo; cualquier día vamos a aparecer con la cabeza de un caballo ensangrentada", dicho.