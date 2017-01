De la Torre más De la Torre que nunca

Llegados a este punto, da toda la sensación de que los poco más de dos años que le quedan a Francisco de la Torre por delante para poner fin a su prolija etapa al frente de la Alcaldía de Málaga se le van a hacer muy largos. A él y probablemente al Partido Popular. Con sus altibajos, la alianza entre el veterano dirigente malagueño y la marca política han ido inseparablemente de la mano en los últimos 17 años. Surge ahora la duda de si eso mismo va a seguir ocurriendo en lo que resta de mandato. El valor de que ello siga siendo así es exponencialmente mayor para el partido que para el regidor ya en retirada.

Meses atrás, cuando ya se empezaba a visualizar a un De la Torre con fecha de caducidad y se preguntaba por el normal y lógico proceso de sucesión, un dirigente popular advertía del efecto contrario que pudiera tener sobre el futuro cabeza de cartel que en el camino hasta llegar a ese objetivo se provocase el malestar del aún alcalde. Venía a incidir en que de entre todos el peor enemigo posible para el propio PP era De la Torre. Y algo de eso deben estar pensando estos días en el entorno de la dirección provincial del PP al ver cómo lejos de allanar el camino al que venga a sucederle, parece empeñado en cargar de lastre la herencia dejada.

Con razón o sin ella, es incuestionable que la decisión que se adopte con respecto al servicio de limpieza condena, al menos, al próximo Ejecutivo postdelatorre. Un hecho que incrementa más aún la perplejidad de los dirigentes populares al ver cómo su alcalde busca y alcanza acuerdos que poco o nada tienen que ver con el pensamiento de la mayoría de su grupo municipal y, previsiblemente, con la de quien, todo apunta, ocupará su puesto como candidato a la Alcaldía en 2019, Elías Bendodo.

El episodio Limasa, que tendrá su continuidad en las semanas y meses por venir, consolida la idea de que cuando se acerca el final siempre es más difícil domesticar el rebaño. A De la Torre, nunca contestado, le empiezan a contestar. No sé bien si con razón o sin ella, si es mejor una limpieza municipal o privada en su integridad, si es mejor trocearla y mezclar fórmulas de gestión o dejar todo el pastel como ahora...

Lo grave del asunto es que tampoco parece que el alcalde tenga claro qué quiere hacer. Porque un día habla de privada, al siguiente de municipal pero con condiciones y cuando los trabajadores aceptan sus condiciones, vuelve a pedir otras condiciones que no estaban en la primera idea. Y cuando ya está todo eso y le ve las orejas al lobo, trata de contentar a los suyos diciendo que no, que la decisión no está tomada, que no descarta nada, pero que mantiene sus planteamientos sobre la municipalización.

Cualquier estudio avanzado en De la Torre zozobra en el intento de deducir qué, en este punto, quiere o no quiere decir. Resulta hasta enternecedor cuando llega a justificar su apuesta por la empresa pública en la idea que de ese modo se crearía un vínculo especial entre los vecinos y los trabajadores de Limasa. Y grotesco que tras llenarse durante meses la boca dando a entender la existencia de miles de vecinos de Bailén-Miraflores que no quieren que se les construya el Metro en superficie hasta el Civil, decida callar cuando se le pregunta por las apenas 140 personas que participaron en la manifestación de hace justo una semana en contra del tranvía.

Son sus particulares formas de ver la realidad. 140 a pie por Eugenio Gross y Blas de Lezo son capaces de, indubitadamente, forzar al Ayuntamiento a mantener cerrada su puerta a la propuesta de la Junta de Andalucía. El problema con el que se topa el regidor es que ha alimentado de tal forma a la bestia que ya no importa si son 140 o 2.000; o si son vecinos de Bailén, Teatinos o Palma-Palmilla, o si son los trabajadores de Limasa. De la Torre ignora las magnitudes en función de lo que le interesa. Y hoy por hoy lo que le interesa no parece ir de la mano de lo que le interesa al PP.