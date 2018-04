Torrox y Marbella centran el plan de choque en las playas del Gobierno

El Gobierno apremia a la Junta a decidir sobre los Baños del Carmen

A la actual concesión del balneario de los Baños del Carmen le restan poco más de dos meses y, hasta el momento, la Junta de Andalucía no ha tomado una decisión sobre si permitirá una prórroga a los actuales titulares o si, en cambio, sacará la explotación a concurso público. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Manuel Briones, pidió ayer una vez más "celeridad" a la Administración Autonómica ya que "dilatar la decisión no beneficia a nadie". Según Briones, cualquier actuación terrestre "está condicionada" por el ritmo que impone la Junta que, en su opinión, debería estar ya trabajando en la redacción del pliego de condiciones, índependientemente de si hay o no prórroga. El subdelegado criticó la gestión -que "podría haber sido mejorable", dijo-y indicó que una vez haya decisión, el Ejecutivo "irá de la mano" del Ayuntamiento de la capital en todo lo que repercuta a la puesta en marcha del proyecto terrestre. Tal es así que, según afirmó, ya se están produciendo las primeras reuniones.