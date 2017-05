Trabajadores de la sanidad vuelven a la calle para exigir más recursos

Los trabajadores de la sanidad malagueña volvieron a echarse ayer a la calle después de mucho tiempo para exigir más recursos, defender ese servicio público y denunciar que la cobertura veraniega incumple lo prometido por el SAS de sustituir al completo las plantillas y no cerrar quirófanos ni plantas de hospitalización. Cerca de 300 profesionales se concentraron a media mañana frente al Hospital Regional para dejar patente su malestar por las contrataciones estivales, que si bien se incrementan respecto al año pasado, apenas reemplazarán a la mitad del personal de vacaciones.

"Farsa, engaño, incumplimiento, agravio, patraña". Esas fueron las palabras utilizadas por los sindicatos para definir el plan de sustituciones de verano del SAS. "Mucho nos tememos que todo ha sido una farsa. Se van a cerrar plantas, quirófanos y consultas, tanto de primaria como de atención especializada, a pesar de tener Málaga los peores datos en listas de espera y camas por habitantes de toda la comunidad autónoma. Han vuelto a agraviar a Málaga con mentiras e incumplimientos", apuntaba el manifiesto suscrito por seis sindicatos y leído por el secretario general de Satse, Juan José Sánchez.

El SAS dice hará 3.000 operaciones más, 15.000 consultas más y 5.600 pruebas más este verano

El documento, igual que las movilizaciones, está respaldado por el Sindicato de Enfermería, el Sindicato Médico, UGT, CCOO, CSIF y SAE. "Ya no nos creemos sus patrañas y por eso estamos movilizándonos para exigir un respeto para Málaga y que se lleven a cabo en la provincia las inversiones que necesitamos y que sí se han materializado en otras provincias andaluzas, incluso en periodo de crisis", continúa el manifiesto.

Las organizaciones sindicales están convocadas por la Administración para el 2 de junio. Ese día, la dirección de cada centro se reunirá con las respectivas juntas de personal. Pero de momento, los seis sindicatos están unidos en su decisión de mantener las movilizaciones. Las próximas concentraciones son el 1 de junio ante el Hospital Clínico y el 8 de ese mes, frente a la Delegación de Salud. La manifestación convocada para el 11 del mes próximo está en el aire. Dependerá de que se mejore la contratación estival.

El SAS destinará 21,5 millones de euros para sustituciones en la provincia este verano. La cifra supone nueve millones más que el año pasado, lo que permitirá cubrir en lugar del 40% como en 2016, un 54% del personal que se vaya de vacaciones entre julio y septiembre. Para el presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, el incremento "ha sido una pequeña zanahoria que medio resuelve el tema del verano, pero Málaga está atrasadísima". El dirigente sindical recordó que además de la población empadronada en la provincia, hay unos 400.000 habitantes no censados a los que deben sumarse los turistas que llegan sobre todo en periodo estival y que incrementan en torno a un 20% la demanda.

Los trabajadores que se movilizan exigen que el SAS cumpla el compromiso asumido con los sindicatos en la reunión de principios de marzo de cubrir al completo el personal de vacaciones. "El plan de verano es de momento sólo una declaración de intenciones. Aún no hay ningún contrato firmado. Es inaceptable e insuficiente", protestó el responsable de Sanidad de CSIF, Antonio Carrillo. Martín, del Sindicato Médico, aclaró que no sólo reclaman más contrataciones, sino más recursos. Como ejemplo puso que en Barbarela hay un ecógrafo "de doce años que no se puede renovar".

Las organizaciones sindicales reivindicaron en marzo más contrataciones estivales, la recuperación de los 2.250 empleos perdidos con la crisis e infraestructuras para paliar el déficit de la sanidad malagueña. Ahora denuncian que con el Plan Costa -la cobertura de verano- "que era lo más inmediato, nos han vuelto a engañar". Frente a las críticas de los sindicatos, el SAS destaca el "esfuerzo presupuestario" para este año que se traducirá en casi 3.000 operaciones más respecto al verano anterior, 15.000 consultas más y 5.600 pruebas diagnósticas más.