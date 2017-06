Turismo aboga por que recursos como el Museo de Málaga abran el máximo tiempo posible

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha asegurado que recursos turísticos como el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana de la capital, "tienen que abrir el máximo tiempo posible", después de conocerse que durante el verano la apertura se reduce a las mañanas, con un horario de 09:00 a 15:00.

No obstante, ha puntualizado que esto debe ir en la línea de respeto a las condiciones laborales de los trabajadores de la pinacoteca malagueña, que fue inaugurada el pasado diciembre. "Hay que ser respetuosos con esas condiciones", ha apostillado.

Fernández ha recordado que la Consejería andaluza de Cultura está "buscando soluciones" para que se pueda abrir el Museo de Málaga "el máximo posible de horas", incidiendo en que los "esfuerzos tienen que ir a que los recursos turísticos estén abiertos el máximo tiempo posible dentro de las posibles condiciones laborales de los trabajadores; y hay que ser respetuosos con ellas".

El pasado viernes, el titular de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, manifestó que de momento no se prevén cambios en el horario, que desde el 16 de junio y hasta el 15 de septiembre será hasta las 15:00. "Tenemos que ver posibilidades de mejora, no estamos cerrados a ninguna opción pero lógicamente no será para esta temporada, tenemos que negociar con sindicatos y trabajadores", dijo, recordando que esta situación no era "una sorpresa" sino algo prefijado e incluido en el convenio laboral.

Por otro lado, cuestionado por la petición realizada por algunos alcaldes de la Costa del Sol de implantar una tasa turística municipal asociada a las pernoctaciones, Fernández ha reiterado que a nivel andaluz no se contempla. Otra cosa, ha añadido, es la "independencia fiscal" de cada municipio: "si dentro de esa autonomía encuentran la fórmula no podemos negarnos".

Lo que sí ha reclamado es que se traslade al Gobierno central que los municipios turísticos puedan elevar su techo de gasto y ha entendido la demanda de las localidades turísticas: "para qué quieren recaudar más si no pueden invertirlo en sus vecinos por ese techo de gasto", se ha preguntado.

Fernández ha recordado que se está trabajando en el Parlamento andaluz con una Proposición No de Ley para reclamar que el Gobierno central eleve ese techo de gasto para que localidades con superávit "puedan gastar más" y hacer frente a los servicios, cuya demanda se dispara en la temporada veraniega, "y que el turismo no sea un problema".

En este punto, ha recalcado que en Andalucía el turista "no es un problema sino una oportunidad". "Creemos que podemos tener un desarrollo económico basado en parte en el turismo y necesitamos que se eleve el techo de gasto para que lo que recauden estos municipios lo puedan gastar" en sus propias localidades, ha finalizado.