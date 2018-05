UGT advierte a los empresarios que no consentirá "la precariedad"

El secretario de Hostelería y Turismo de UGT-A, Sergio de Oses, advirtió ayer que no consentirán "la precariedad" que en el sector de la hostelería quieren imponer los empresarios en la Costa del Sol: "nosotros no vamos a entrar ahí". De Oses recordó, en declaraciones a Europa Press, que hoy tendrá lugar una nueva reunión entre sindicatos y empresarios sobre este convenio de hostelería de la provincia, aunque dijo estar seguro "de que vamos a tardar media hora en cerrar la reunión porque no tiene solución". Es más, ha señalado que no se descarta, de continuar así, una huelga para el verano. "Lo hemos explicado en las ocho reuniones que hemos tenido, que sabemos que esto -la huelga- afectará a las dos partes", dijo.