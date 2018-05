UGT exige la contratación de cardiólogos en el Hospital Regional

Ugt urgió ayer a la dirección del Hospital Regional a contratar cardiólogos para cubrir reducciones de jornadas antes que, de cara al verano, "sean contratados en otras provincias o comunidades autónomas". Según los datos del sindicato, en la actualidad hay cuatro reducciones entre esos especialistas que no han sido sustituidas y dos profesionales que están de vacaciones tras su baja maternal. Pero además, para junio hay solicitadas otras tres reducciones de jornadas al 30% por cuidado de hijos.

El delegado de UGT en el Regional, Carlos Bueno, advirtió que si el hospital no amarra a los cardiólogos ya "les van a ofertar contratos antes en otros sitios" y luego los gestores pondrán "la excusa" de que no hay profesionales. El centro sanitario continúa con la obra para abrir el próximo verano la segunda sala de Hemodinámica. El sindicato alertó que si no se aceleran las contrataciones de los cardiólogos, "se inaugurará con una plantilla que no podrá asumir la carga de trabajo que ambas salas generen".

Por su parte, el hospital contestó que "es falso" que no se vayan a cubrir las reducciones solicitadas. "De hecho ya están en curso y comenzarán en junio, puesto que han sido autorizadas", indicó el Regional. Para ello, "se van a hacer las contrataciones pertinentes con el objeto de garantizar una asistencia sanitaria de calidad".