La UMA abre sus puertas para que 18.000 futuros alumnos se informen sobre su oferta

La Universidad de Málaga lleva 14 años abriendo sus puertas para mostrar su oferta y contagiar el entusiasmo de su alumnado con el objetivo de que los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Superiores la elijan como destino para proseguir su formación. Desde esta mañana hasta el próximo viernes el Complejo Deportivo Universitario se llena con 46 expositores, música y actividades para recibir a unos 18.000 escolares de 150 centros de la provincia, algunos también de fuera de Málaga. Casi 600 voluntarios participan en estas Jornadas de Puertas Abiertas 2018 para dar información, no sólo sobre asignaturas y salidas laborales, sino también sobre la vida universitaria.

"Creemos que ésta es la mejor herramienta de orientación preuniversitaria en el momento de tomar la difícil decisión de qué hacer el curso que viene", ha apuntado en el acto de inauguración Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes. "En estos días la Universidad de Málaga se pone a disposición de los centros para contagiar la ilusión de ser alumno de la UMA y eso es algo que se consigue gracias a los voluntarios que participan", ha agregado Murillo.

En el expositor de la Facultad de Medicina, Lucía, alumna de primer curso, explicaba a un grupo de chicas interesadas su experiencia reciente. "Me están preguntando mucho por Selectividad, por la media para entrar en la carrera y por la dificultad de las asignaturas, si tenemos tiempo para todo y si cambia mucho la vida con respecto al instituto", comentaba. Y mientras que algunos tomaban datos para intentar decantarse por uno u otro grado, otros, como Fátima, querían informarse más sobre la opción ya elegida. "Quiero hacer Turismo y más que por salidas profesionales he preguntado a la voluntaria sobre si le gusta la carrera o no, que considero que es lo más importante, y me ha convencido", apuntaba.

Además de los expositores, el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicación acogerá charlas para el acceso a la universidad durante los próximos días.