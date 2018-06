Uber aterriza hoy en la Costa del Sol

El desembarco de la plataforma Uber en la Costa del Sol, con una franja de unos 60 kilómetros de litoral, ya es una realidad. Desde las 8:00 de hoy, cualquier usuario que haya descargado la aplicación de esta multinacional, presente en 600 ciudades de todo el mundo, podrá requerir el servicio de uno de los 200 vehículos de alquiler con conductor (los conocidos VTC) que, en esta primera fase, van a estar vinculados a esta empresa, cubriendo el área geográfica integrada por los municipios de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella.

Con este paso, Uber salta de las áreas de Madrid y Barcelona, a Málaga como el tercero de sus escenarios urbanos en el país. Yuri Fernández, portavoz de la firma en España, puso de manifiesto el valor que se le da a la operación ahora iniciada y confirmó que el número de 200 coches es de partida. "Estamos hablando de una potencia desde el punto de vista turístico y sabemos que había una gran demanda por parte de los visitantes", explicó Fernández.

Este hecho hace que Uber considere éste como un primer paso. "Estamos en el inicio de las operaciones; eso no quiere decir que sea la foto fija", expuso su portavoz, quien recordó que se está a la espera de ver qué ocurre con muchas licencias de VTC que llegarán al mercado vía sentencias del Tribunal Supremo. "La previsión es crecer muchísimo para dar servicio a esa gran demanda de Uber en la Costa del Sol", aclaró, al tiempo que destacó que la empresa no habría dado el salto a Málaga "si no supiera que pude crecer en función de la demanda".

Pero ¿cuántos clientes espera Uber que tendrá en la Costa del Sol? El dato no es aportado. La firma parte de una base tomada en el verano del año pasado cuando 150.000 personas intentaron viajar en la Costa del Sol usando una aplicación que, por aquel entonces, seguía sin servicio. De esos potenciales clientes, el 35% eran visitantes de Reino Unido, "donde Uber sí está muy implantado", seguido de un 20% de españoles y de franceses y estadounidenses, con un 10%. El resto de peticiones correspondió a visitantes de otros 138 países. Un año antes de empezar a operar en Barcelona, el análisis realizado arrojó la existencia de un millón de intentos de viaje.

Una de las ventajas del arranque de las operaciones, según el portavoz de Uber, es que el coste del servicio va a ser un 10% más barato, subrayando las ventajas de que el cliente pueda saber exactamente cuánto va a tener que pagar por el servicio en el momento de su contratación. Es decir, que en el supuesto de que en el trayecto, por ejemplo, desde el aeropuerto de la capital hasta Marbella se encuentre con un atasco, el valor del servicio se mantendrá intacto.

El funcionamiento del sistema es sencillo. Por medio de la aplicación, disponible tanto para sistemas iOS y Android, el usuario de uberX podrá darse de alta y añadir un método de pago. Para ponerlo en funcionamiento, tendrá que intorducir su destino e indicar un punto de recogida. La aplicación mostrará los minutos que quedan para que el vehículo llegue al punto de encuentro, así como toda la información del conductor, la foto, el modelo y número de matrñicula del vehículo. Incluso, el cliente puede contactar con el conductor mediante un chat o llamarle por teléfono de manera anónima.

Al servicio ordinario, Uber suma otro especial que será desarrollando desde hoy hasta el 31 de agosto, bajo la denominación de UberSol. El mismo es pionero en Europa y va a permitir a los usuarios complementar la oferta que ya tienen por medio del tren de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid. Según confirmó el portavoz nacional de la empresa, el servicio permitirá a los clientes disfruar de un descuento del 20% en todos los viajes que realicen hacia o desde las estaciones de AVE de ambas ciudades.