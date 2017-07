Unidad para recordar a Miguel Ángel Blanco

No hay fisuras contra el terrorismo. Esa es la imagen que quiso transmitir ayer la clase política malagueña en el recuerdo a Miguel Ángel Blanco que se llevó a cabo en la escalinata del Ayuntamiento. Se palpó también en el ambiente la sensación de que, ya pueden pasar décadas, que el recuerdo del ex concejal del PP asesinado por ETA seguirá presente en la sociedad por mucho tiempo. En el 20º aniversario del crimen no faltó ningún grupo a la cita, como tampoco faltó el alcalde, Francisco de la Torre, a su pequeño homenaje particular al también concejal Martín Carpena, víctima de la banda terrorista en Málaga en el año 2000.

Además de todos los partidos representados en el Consistorio, también se dio cita en la escalinata el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, quien aseguró que hay que condenar "siempre" cualquier tipo de violencia terrorista y que la solidaridad con las víctimas debe imperar "sea de la ideología que sea". La delegada en Málaga de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Doris Arrabalí; y el presidente andaluz del Movimiento contra la Intolerancia, Valentín González, también estuvieron presentes en el acto en recuerdo de Blanco.

El alcalde leyó el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el cual se recordó la movilización ciudadana que causó el asesinato del que fuera concejal del PP en Ermua (Vizcaya): "Veinte años de un espanto, pero también veinte años de una respuesta ciudadana ejemplar e inequívocamente democrática: un rotundo y unánime hasta aquí hemos llegado".

Posteriormente, el portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Conde; el del grupo socialista, Daniel Pérez; el edil de Ciudadanos Alejandro Carballo; y el presidente andaluz del Movimiento contra la Intolerancia compartieron el texto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, en el que se señala que "el Espíritu de Ermua sentó las bases de la mejor política antiterrorista: las de los vencedores, las víctimas y el Estado de Derecho; y los vencidos, el terror".