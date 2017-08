Unidas por la mejora laboral de las 'kellys'

Las camareras de piso de los hoteles de Málaga se concentraron en la jornada de ayer en la plaza de La Marina para solicitar unas condiciones dignas de trabajo y evitar la externalización de los servicios. Más de medio centenar de kellys -abreviatura de "las que limpian"-, junto a trabajadores del sector de la hostelería y personas que se solidarizaron hasta superar el centenar de manifestantes.

Las kellys portaron pancartas en las que se podían leer mensajes como "por un trabajo digno, camareras de piso en lucha" u otra en la que enumeraban las peticiones principales y que versaba "no externalización, jubilación anticipada, reconocimiento de enfermedad, regulación de la carga de trabajo", además de pequeños carteles. Al grito de "ni un paso atrás. Esta reforma la vamos a parar" manifestaban su solicitud de derogación de la reforma laboral.

Las jornadas de trabajo de estas operarias son de ocho horas y durante la misma deben limpiar al rededor de una veintena de habitaciones -cifra que varía según la empresa- además de la zona comunes, algo que a pesar de considerarlo excesivo está dentro de lo habitual. Las protestas se centran en las compañeras que dependen de empresas externas y que se encuentran en unas condiciones mucho peores y sin posibilidad de mejora.

Pepi lleva trabajando 38 años como camarera de piso en Timor Sol, hotel de la cadena Meliá, en Torremolinos, y define la situación actual del sector como una "explotación abusiva". Considera que las compañeras de las empresas externas viven en "una esclavitud total" y se manifiestan porque "eso no se puede consentir". La situación del sector se divide claramente en todos los sentidos: las kellys que depende de las empresas matriz tienen un convenio laboral reglado, mientras que quienes depende de una externa ven como se les realiza "un falso contrato de formación por dos, cuatro o seis horas y trabajan más de ocho, cobrando un sueldo que no pasa de los ochocientos euros y a veces no llega a los 600", afirmó la veterana.

La "represión y falta de libertad", según declaró Pepi, que viven las trabajadoras externas, que "no se pueden afiliar ni elegir representantes" es otro de los temas por los que se protestaba en esta concentración a la que acudieron algo más de un centenar de personas. Se reclamó respeto por las normas y se exigió cumplir con los derechos de los trabajadores al grito de "arriba la lucha de las kellys".

Antonia Palacios es otra de las veteranas del sector, con tres décadas de trabajo a sus espaldas como kelly. Afirma que "cada vez está más complicada la situación" y que la de sus compañeras externas lo es más aún. Antonia denuncia que "no todas las habitaciones de los hoteles son iguales ni en todos los hoteles se exige la misma limpieza", por lo que considera que es algo que debería estar reglado. Además, afirma que "hacer 18 habitaciones, además de zonas comunes, en un día es excesivo".

Victoria Duarte tiene un parte de lesiones provocadas por el trabajo que podría no terminar nunca: tendinitis en un pie, los tendones de los hombros partidos, cervicales con hernias... Y es de las que menos años lleva trabajando, 18. Su mensaje es claro: "La situación actual es penosa. La carga de trabajo es demasiado grande y quienes llevamos tanto tiempo trabajando estamos quemadas físicamente. Tenemos que aguantar el día a base de pastillas".