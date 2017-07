La Universidad de Málaga le lanza una red a los artesanos

¿Eres artesano?, ¿te interesa tener una tienda on line?, ¿sabes hacer tu propia web con Wordpress?, ¿y crear una marca? ¿Conoces las particularidades legales de la protección de los datos de tus clientes? o, en cambio, ¿tus dudas son los canales de distribución o cómo registrar tu marca? Artesanos y artistas tienen ahora una herramienta gratuita de formación prêt-à-porter diseñada y desarrollada exclusivamente para ayudar a este colectivo a ganar "competitividad y empleabilidad". "A ser sostenibles", resume la catedrática de la Universidad de Málaga Ana María Castillo que desde 2015 coordina un consorcio europeo compuesto por ocho entidades entre empresas y universidades, procedentes de seis países, que se ha encargado de idear y ejecutar el proyecto Open Educational Resource for Arts and Crafts (Oer-Craft).

El equipo ha desarrollado una plataforma de acceso gratuito y anónimo -ni siquiera requiere registro previo- con 70 cursos y 140 fichas on line, pero también descargables en audio y formato pdf que proporcionan los principales mimbres de la gestión empresarial organizados en cuatro grandes áreas temáticas: análisis de mercados, marca y comunicación, TIC para la internacionalización, y aspectos legales y de regulación que afectan a la actividad de una empresa. Los interesados solo tienen que entrar en la web www.craftstraining.eu y descargar los cursos y fichas de su interés, en el idioma (disponible en español, inglés y otros cinco más) y formato que prefieran.

Cuestiones como el plan de negocio, pero también las fórmulas para buscar socios en el mercado internacional, el uso de las redes sociales o cómo ajustar el producto al mercado local son solo cuatro de las 140 cuestiones que se desarrollan en estas fichas que ponen de relieve que se trata de un plan formativo en gestión e internacionalización de las empresas ajustado a las carencias más frecuentes del sector artesanal, artístico y creativo. Ana María Castillo subraya la mentalidad práctica con la que se han desarrollado los contenidos. "Está muy enfocada en los aspectos técnicos. Hay que tener en cuenta que muchas veces los artesanos están en entornos rurales y trabajan con mentalidad casi gremial".

La coordinadora del proyecto destaca la necesidad de garantizar la pervivencia de actividades artesanales mediante la incorporación de herramientas y tecnologías destinadas a la gestión empresarial que las hagan más competitivas en un contexto como en actual. "Representan la identidad cultural, la memoria y el saber hacer ancestral. Además, fijan las personas al territorio y frenan la despoblación", resume para reivindicar más y mejores políticas de territoriales y de desarrollo destinadas a proteger el sector de la artesanía.

El proyecto Open Educational Resource for Arts and Crafts (Oer-Craft) está dotado con 217.000 euros proporcionados por la Unión Europea a cargo a las Acciones Estratégicas KA2 de la línea Erasmus + de formación profesional. Bajo la coordinación de la Universidad de Málaga, el trabajo lo han desarrollado la empresa malagueña Internet Web Solutions (que se ha encargado de desarrollar la plataforma), la red Andalucía Emprende, que entre otras funciones se ha ocupado de testar la utilidad de los cursos en España, y otras cinco entidades de Bélgica, Italia, Eslovaquia, Rumania y Chipre, entre las que figuran consultoras, organizaciones de empresarios y la universidad de Comenius (Eslovaquia).

El trabajo concluye este verano, si bien el equipo aspira a darle continuidad con la pretensión de dar un paso más allá de la formación para promover fórmulas de cooperación y colaboración que den solidez a esta actividad.