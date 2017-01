La Universidad limitará a dos los mandatos de todos los cargos electos

La Universidad de Málaga (UMA) limitará a dos el número de mandatos de todos los cargos electos de la institución. Es decir, no solo el rector se someterá a un máximo de ocho años en el poder, sino que la medida se extenderá a directores de centros, departamentos y claustrales. Esta es una de las medidas que incorporará el reglamento universitario, actualmente en fase de reforma. La medida previsiblemente tendrá un significativo impacto en la comunidad universitaria puesto que, más allá del Rectorado, nunca se había planteado poner un tope a la permanencia en los puestos de gestión académica.

El rector José Ángel Narváez defendió ayer la medida desde la perspectiva de la ética y la salud democrática. "Es buena para las personas y para las instituciones". "Tanto la universidad como el país se deben acostumbrar a la limitación de los mandatos", argumentó.

Otro de los aspectos que aborda la reforma del estatuto de la Universidad de Málaga es la estructura de centros y departamentos. José Ángel Narváez reconoció ayer que no descarta la fusión de centros o departamentos. Recordó que suma experiencia en este campo porque, siendo vicerrector, promovió la concentración de varios departamentos universitarios y, además, en el último año se ha llevado a cabo la fusión de la Escuela Politécnica y la Escuela de Industriales.

"Es un debate que hay que abrir", confesó, pero indicó que se hará desde el consenso y teniendo como objetivo no tanto cuestiones económicas, como "la eficacia", porque la finalidad es que aporte "valor" a la formación y transparencia.

José Ángel Narváez compareció ayer ante los medios de comunicación para hacer balance de su primer año al frente de la Universidad de Málaga, una oportunidad que aprovechó para exigir mayor presencia de la universidad en "los grandes temas de la ciudad". Afirmó que durante sus primeros 12 meses al frente de la UMA ya ha cumplido el 30% del programa electoral con el que ganó las elecciones en diciembre de 2015. Por ejemplo, se ha empezado a desatascar la bolsa de doctores y profesores que estaban acreditados y pendientes de promoción profesional. En el último año 33 de los 90 docentes que estaban acreditados a catedráticos han ascendido, así como 35 de los 170 doctores que estaban pendientes de conseguir una plaza de profesor titular.

La UMA ha modificado los anteriores criterios para la promoción a catedrático, de modo que en lugar aplicar el antiguo polinomio en esta ocasión el ascenso se ha realizado por antigüedad, puesto que había profesores acreditados y a la espera de ser catedráticos desde 2012. El rector expresó ayer también su confianza en que los próximos presupuestos generales del estado y la ley de acompañamiento permitan ofertar plazas para sacar más plazas para profesores acreditados.

Narváez indicó que la Universidad de Málaga se marca como objetivo limitar la cifra de profesores sustitutos interinos y de limitar la figura de asociados (profesionales independientes a los que se asigna docencia). La estrategia contra la precariedad laboral pasa por una parte por crear la figura del investigador que englobará a todos aquellos que realizan actividad científica y no docente, y por otra promover al ayudante doctor, en detrimento de interinos y asociados.

En este sentido, el rector calificó de "locura" e "improvisación" los requisitos fijados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para acreditar el currículum de los aspirantes a profesor y catedrático. Dejó caer, no sin cierta retranca, que muchos miembros de la Aneca no serían capaces de reunir los requisitos que exigen. "No tiene sentido exigir miles de horas de docencia. Se trata de acreditar a un profesor, no de darle el premio Nobel".

Por otra parte, precisó que sigue negociando con los alumnos cambios en los periodos de evaluación, de modo que se puedan adelantar a julio los exámenes de septiembre. José Ángel Narváez se mostró comprensivo con el recelo de los estudiantes, pero defendió una medida que en su opinión servirá para mejorar las tasas de rendimiento académico de la Universidad de Málaga. "Los exámenes de septiembre salen muy mal. El índice de fracaso es altísimo y muchos alumnos ni siquiera se presentan", afirmó. Además, provocan interferencias organizativas porque se celebran en septiembre y las notas no se comunican hasta mediados de octubre, de modo que los estudiantes conocen si han superado o no la materia semanas después del inicio del curso académico.