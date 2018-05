Urbanismo solicita a Cultura que sea ágil en autorizar el movimiento de tierra en la Alameda

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, solicitó ayer a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía que sea lo más ágil posible a la hora de estudiar el proyecto de intervención arqueológica solicitado en el marco del proyecto de reurbanización del eje central de la Alameda Principal. La cuestión fue puesta sobre la mesa en una reunión mantenida ayer con el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y a la que también asistió la delegada de Cultura, Monsalud Bautista. Pomares admitió que el departamento está cumpliendo los plazos marcados, que le permiten disponer de hasta tres meses para emitir un pronunciamiento y admitió que el documento fue presentado por parte de la empresa a la que se han adjudicado esta fase de la intervención, Verosa, el pasado 4 de abril. Según informaron desde la Administración regional, el compromiso es el de acelerar todo lo posible el análisis de la propuesta y el informe de la misma.

De otro lado, en el encuentro Pomares abordó con Ruiz Espejo el proyecto de creación de un depósito judicial en unos terrenos próximos al aeropuerto, con una superficie de unos 82.000 metros cuadrados. No parece que el emplazamiento elegido sea del gusto del Ayuntamiento. Sobre ello, el edil puso sobre la mesa la posibilidad de "buscar otros solares posibles". "He pedido que me dejen unos días para ver si Patrimonio encuentra otra espacio", expuso Pomares, quien destacó la complejidad administrativa que tiene la finca actual. De un lado, porque para su puesta en carga es necesario un cambio de uso, "que puede necesitar de año y medio". De hecho, para poder destinarla al fin previsto la Junta tiene que quitarle la etiqueta de especial protección que pesa sobre ella.