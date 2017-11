Urbanismo y el dueño de Villa Fernanda negocian una posible compensación

Las posibles compensaciones derivadas de la prohibición de construir viviendas en Villa Fernanda se pone encima de la mesa de negociación. La empresa propietaria de la finca, Promociones Piquio, y los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, iniciaron la semana pasada los primeros contactos para abordar esta cuestión y tratar de hallar una solución acordada entre las dos partes después de que el Tribunal Supremo anulase el estudio de detalle que autorizaba a la mercantil a construir del orden de una veintena de viviendas de lujo en la parcela.

La existencia de estas conversaciones fueron confirmadas a este periódico por varias fuentes municipales, que indicaron, no obstante, que las mismas se encuentran aún en una fase inicial. "Hubo una primera reunión técnica y se quedó en ver cuál es la petición que hace la empresa", expuso una de las fuentes. El proceso abre la puerta a que por parte de Piquio se presente toda la documentación y los justificantes sobre los que basan su posible reclamación patrimonial al Ayuntamiento. Una vez se dé este paso, serán los técnicos del Consistorio los que analizarán su contenido y las razones o no de la demanda que se realice.

"Parece que al menos tendrán derecho a ser compensados por los gastos en los que incurrieron en el estudio de detalle, pero eso se tiene que instrumentalizar en un expediente", aclararon las fuentes. Sin embargo, la envergadura de la reclamación podría ser muy superior si se tiene en cuenta el derecho que le asignaba a Piquio el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997, que planteaba una edificabilidad de 5.282 metros cuadrados de techo sobre la parcela de Villa Fernanda. Sobre este detalle, las fuentes aludieron a que hay que tomar en consideración la protección que pesa sobre el jardín.

El objetivo que se marca Urbanismo es el de "alcanzar un acuerdo", sin cerrar la puerta a que el privado no acepte la resolución y acuda a la vía judicial. "El cuánto es lo que queda por determinar, no sabemos por dónde pueden ir; en función de los datos el servicio de valoración lo estudiará y se verá si hay o no acuerdo", añadieron.

El camino que ahora empiezan a recorrer las dos partes ya fue apuntado a mediados del año pasado por la propia Gerencia de Urbanismo, cuando, tras la sentencia del Supremo anulando el estudio de detalle, ya asumieron la necesidad de hacer frente a una compensación al promotor. La fórmula del expediente de responsabilidad patrimonial ya ha sido empleada en otros conflictos conocidos en la ciudad, caso de la adquisición de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria.