Urbanismo ajustará el planeamiento pero no moverá la estación de Jaboneros

El conflicto judicial y vecinal generado por la localización de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) situada junto al arroyo Jaboneros, en la zona este de la capital, sigue dando que hablar. Tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2015 avalando parcialmente la reclamación de los propietarios de una vivienda situada junto a esta instalación y tachando como irregular la clasificación de ese suelo como sistema técnico, la Gerencia de Urbanismo trabaja desde principios de año en el cumplimiento del fallo judicial.

¿Implica ello la supresión de la EBAR, como piden los reclamantes? No, según el análisis jurídico que del asunto hacen en el seno de la Casona del Parque. De hecho, la hoja de ruta trazada por el equipo de gobierno para asumir las tesis del TSJA no pasa por el traslado de la estación sino por impulsar la modificación del PGOU actual para que lo que aparece como sistema técnico tenga la consideración de zona verde.

Jiménez eleva a 3 millones el coste del traslado y habla de falta de consenso vecinal

Así se plantea en un expediente que será objeto de debate en la próxima Comisión de Ordenación del Territorio, que tiene lugar este lunes. El punto en cuestión supondrá, primero, poner en conocimiento del órgano municipal el fallo judicial del alto tribunal andaluz y, segundo, remitir el expediente a la Consejería de Ordenación del Territorio para "que lleve a puro y debido efecto" el fallo. Este documento recoge como el pasado 17 de febrero el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística emitió un informe proponiendo la aprobación de la nueva documentación técnica del PGOU de 2011 en la que, "como requiere el cumplimiento de la sentencia", queda suprimido el sistema técnico de la EBAR, "grafiándolo y delimitándolo, en su lugar, como zona verde".

Con ello, según el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, se da cumplimiento a la sentencia contraria. "Lo que dijo es que el procedimiento por el que se señaló no fue el correcto y lo que se nos pedía es que se hiciese bien", explicó el edil del PP, quien recordó que el mecanismo puesto sobre la mesa no solo afecta a la parcela de la estación de bombeo, sino también a la vivienda de los vecinos que presentaron la reclamación. "Quedará como fuera de ordenación, al igual que la EBAR; eso implica que no podrán hacer modificaciones sustanciales en la propiedad", dijo. El concejal fue contundente al asegurar que la estación no se va a mover de su actual emplazamiento a pesar de que se analizan dos posibles alternativas. "Nos ofrecemos a estudiar otras alternativas y hemos hablado con los vecinos; un de las opciones es al lado del paseo, pero ese emplazamiento tiene la oposición de la asociación de vecinos de Pedregalejo y de El Palo", insistió. A ello añadió que el traslado de esta infraestructura tendría un coste de unos 3 millones de euros.

De otro lado, la comisión del lunes abordará la propuesta para aprobar nuevamente de manera definitiva el Plan Parcial del sector Rojas Santa Tecla, el cual fue anulado hace varios años tras varias sentencias contrarias a la ordenación porque no estaban garantizados los recursos hídricos suficientes. La Gerencia de Urbanismo vuelve a plantear la aprobación del plan después de que en enero de 2014 la Junta emitiese su informe favorable sobre la disponibilidad de los recursos hídricos. El proyecto contempla 2.847 viviendas.