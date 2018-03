Urbanismo arreglará primero los socavones del lado oeste de la Plaza de la Merced

El Ayuntamiento de Málaga quiere impulsar antes de verano la primera fase de los arreglos de los socavones detectados en los dos laterales de la Plaza de la Merced abiertos al tráfico. Tras las conclusiones del informe encargado por la Gerencia de Urbanismo a la empresa Eptisa sobre las patologías del terreno, adelantado por este periódico el 15 de febrero, la hoja de ruta trazada por el organismo pasa por adelantar las actuaciones en el lado oeste, en concreto en la calzada que va desde Álamos a la Casa Natal Picasso.

Para una segunda etapa quedará la operación de reconstrucción del lateral sur, justamente el más afectado por los desniveles. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, confirmó ayer, en la Comisión de Ordenación del Territorio, la decisión de incluir esta parte de los trabajos en el proyecto de reurbanización del eje integrado por las calles Carretería y Álamos. El edil del PP lo justificó en la decisión adoptada junto a Emasa de cambiar las tuberías de fecales y pluviales que hay en el subsuelo en todo el trazado, incluyendo la parte de La Merced.

Con esta respuesta quiso contestar a los grupos municipales que ayer preguntaron por las razones de no haber actuado ya sobre este punto. "Lo que no voy a hacer es arreglar esa parte para después, a finales de año, que es cuando previsiblemente podremos iniciar las obras en Carretería-Álamos, tener que abrir de nuevo", expuso. Todo ello siempre que el proyecto de ejecución sea culminado en los próximos meses y pueda licitarse la obra. Ante esto, el edil del PSOE Sergio Brenes recordó que los problemas actuales "ya se conocían en 2011 cuando se hicieron los informes técnicos por parte de Emasa y Urbanismo; ya se hablaba de que eran terrenos de relleno y que había que profundizar más, pero solo se bajó medio metro para no tener que hacer frente a los trabajos de arqueología".

El informe técnico sobre las patologías del terreno de la Plaza de la Merced concluye que "el suelo es demasiado blando" y que hubo un reparto desequilibrado de los materiales sobre los que se asentó el adoquinado actual. "Para ejecutar la obra se profundizó a medio metro y fue ahí donde se extendió la capa de zahorra y hormigón; lo que señalan los técnicos es que medio metro era insuficiente, al tiempo detectan que hay una distribución desigual en la colocación de ese material", expuso Pomares a este periódico.

Durante el debate de la moción presentada por el PSOE se aprobó por unanimidad la necesidad de profundizar en los motivos que vienen causando los socavones en la plaza. Pomares habló de que los técnicos municipales darán la información necesaria en una próxima sesión del Consejo de Administración de Urbanismo. "Que se abra una investigación en el consejo para analizar los trabajos primeros que se hicieron en la Plaza de la Merced y los que después se hicieron en 2012", reclamó Sergio Brenes.