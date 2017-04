Urbanismo de casino

En 1994 hice un viaje profesional a Cuba para dar un curso de urbanismo, turismo e instalaciones deportivas náuticas y de golf. Era el "período especial" cuando la URSS se desmembró y los dejó solos. Me invitaron a cenar en la casa de una arquitecta que intentaba viajar a España a través de los Colegios de Arquitectos y no obtuvo los permisos (no pudo pagarlos). En su casa, de una pobreza severa, 3 personas cenamos un menú habanero típico: Su marido, ella y yo, degustamos un rico plato de puerco, acompañamientos y frijoles, mientras, el resto de la familia, -hijos, nietos, abuelos, tíos y vecinos-, miraban alineados desde enfrente del salón como comíamos aquellos manjares, conseguidos con más de un gran sacrificio. Ante mi insistencia, según decían rotundos, "todos habían cenado ya".

Estos días malagueños de incienso y adoración, me recuerdan el escenario de esa cena, cuya impresión fue imborrable, donde unos comen privilegiados y otros miran, salivando en silencio, el espectáculo. A falta de "urbanismo de menú", identificable con lo reglado, es decir, con lo señalado por la legislación, en la Málaga actual, se cena por sectores, aunque se hable de "urbanismo a la carta", denominando así al que se compone de distintos procedimientos a elegir, -como platos de entrada, principales y postres-, para conseguir que se haga, tarde o temprano, lo que ya decidió el alcalde como mejor, mientras la ciudadanía mira extasiada su arte gastronómico.

Los aperitivos han sido siempre lo mejor de la gestión urbanística del alcalde de la Torre, pues en ellos ha dejado su impronta en los entrantes más diversos, sean cuales sean los salientes. Sus intenciones de variedad en el inicio, entre el mero desarrollismo de los convenios urbanísticos malogrados de puro especulativos (Térmica, Repsol, Martiricos, Tabacalera...), que se hicieron hace ya años en plena burbuja, pasa a los proyectos contra la voluntad, el plan y los vecinos (por ejemplo, los de la Plaza de Camas, el hotel de Moneo, los Cines Astoria/Victoria,...). Con itinerarios fríos o calientes, el recorrido siempre es, después, largo y estrecho, ya que sus opciones políticas han sido a menudo autistas, opuestas o adversas a la voluntad democrática del Pleno Municipal; pero tampoco eso, aquí, en la Málaga de Banderas, tiene la menor importancia. Los aperitivos abren el apetito a la denominación de origen "cultural" "sostenible" o "inteligente". Luego se subdividen en degustaciones varias para el conjunto de maridajes de caldos de la tierra que ayudan a la digestión, -de una manera cálida y eficiente-, a las fuerzas vivas con nombres y apellidos que campan aquí por sus respetos. El anfitrión se mantiene sereno, porque solo prueba a ver por dónde evolucionan los deseos de los invitados a la mesa, en tanto los espectadores, -material a restaurar como el telón de Ferrándiz del Cervantes-, miran desde el fondo de la tramoya cómo se reparten entre unos pocos el pastel final. Espetada sin remedio, la ciudadanía acaba por entregarse al aplauso silencioso o al fervor por la liturgia mediática. Los grandes comediantes de esta ciudad saben cómo entretener el hambre de democracia y cómo posponer la justicia del reparto de viandas y sitios a nuevos comensales.

Sin nuevos tronos procesionales, la idolatrada presencia de los mitos ayuda a sobrellevar la ausencia de recetas democráticas de la fórmula para que de los manjares urbanísticos se disfrute por todos. En el río Guadalmedina, porque el alcalde quiere embovedar todo o un "poquito"; se quiere comer la tarta de la infraestructura haciendo más obra de la que sería lógica para defender Málaga de inundaciones y riadas. Es sarcástico que Málaga se inunde, no cada 500 años como las plagas bíblicas, sino cada diez o doce. Así, la comida de los elegidos va subiendo la factura, porque queda menos dinero para sanear, separar, drenar e innovar las infraestructuras y servicios de la ciudad moderna para sus moradores. En lugar de cenar, asistimos a la crónica riada para pobres, asolados por el circo de servicios municipales estancados, como los de ¿defensa? de inundaciones. Si pensamos en el hotel de Moneo, para sacar de la mesa principal a los promotores del hotel sin fondos, aún empeñado por nuestro regidor, la Mundial se nos antoja una excusa ya casi innecesaria. Ahí sí, en su día el urbanismo era "a la carta", al naipe que saliera, sin plan, ni negocio, sin más que tramitar la modificación de elementos del PGOU, que aumentaba lógicamente la densidad del centro. Pero los argumentos antiguos se quedaron viejos, el truco es un farol que salta a la vista: en el plato dieron zorro por liebre.

Esquilmando el Centro, de la Torre invita a que lo disfruten las visitas. La ruleta rusa va demoliendo edificios hasta que el negocio sea rentable y la empresa sea la adecuada para comer a gusto. Cuando un concurso de ideas saca del bombo la "idea", los malagueños, saciados de aperitivos, no llegan casi nunca al primer o segundo plato. Cuando ya se ha preparado un nuevo proyecto de lotería sobre la mesa de juego, se reparten fichas, se cocinan nuevos ingredientes, variables, parámetros y ordenanzas a gusto de los últimos comensales que llegan. Preparar una comida que se sabe cómo acaba pero con arte de hacerla a ojo "de buen cubero". La receta secreta se reparte antes de cocinarse a la vista del público.

¿Qué más se puede pedir? Que el alcalde comparta la gastronomía con sus amigos es lógico, ya que el urbanismo no lo comparte, lo regala, o se lo juega a los dados: Por joyas, gourmets o unas plantas de más, se puede hacer negocio, si el resultado es sabroso. Málaga se llena de máquinas tragaperras, mesas de póker y croupiers (tallador o repartidor de casino) avispados y avisados, que tanto cocinan un museo, un hotel, o montan un casino, como justifican a posteriori las necesidades que no existen. ¡Eso es arte! Culinario y del otro; del de dar a ganar dinero con el patrimonio local.

Y para más divertimento, el alcalde, con la Plaza de la Merced, se asegura su candidatura a la reelección; porque como no hay debate público, ni proceso reglado, el único garante de los compromisos adquiridos frente a tanto negocio, dirigido por él mismo, es ...él mismo. Nadie puede asegurar que sus acuerdos sobre la Torre del Puerto, el río Guadalmedina, el hotel de Moneo o el Astoria/Victoria se cumplan, si él no está, porque sin los planes que los respalden, sólo quedaría su afamada palabra de caballero.

