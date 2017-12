Urbanismo busca el modo de retirar los mosaicos de Invader de los dos edificios BIC

Más de seis meses después de que el artista Invader concretarse su particular invasión de Málaga, con 29 mosaicos repartidos por la urbe (15 de ellos en el Centro), y tras al menos tres reclamaciones por parte de la Junta de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo se abre por primera vez a intervenir. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, acaba de informar en la comisión municipal del área que se está estudiando cómo retirar las obras instaladas en dos edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), el Palacio Episcopal y el Palacio de Salinas. Según el edil del PP, la fórmula que se analiza implicaría intervenir "sin meternos en la Ley del Patrimonio". "Eso ocurrirá si se consideran como obras de arte", ha precisado, al tiempo que ha aclarado que se debe disponer antes de la autorización de los propietarios de ambos inmuebles.

El anuncio supone una novedad en la posición de inacción que hasta la fecha ha mantenido el Ejecutivo local en este asunto, al punto de ignorar las sucesivas demandas por parte de la Consejería de Cultura para que proceda a retirar los mosaicos colocados en el casco antiguo, sobre el que pesa también la catalogación de BIC. Una circunstancia que obligaba al autor de estas actuaciones a haber contado con la autorización de Cultura, un extremo que no se cumplió.

Ante una moción presentada por Málaga Ahora, Pomares ha abundado en que la "dificultad" que existe en este tema es que no hay un expediente abierto por parte de la Junta de Andalucía. "Si no incoa el expediente es difícil actuar", ha explicado en la comisión. Además, ha puesto el énfasis en que para poder intervenir contra el supuesto autor de estas intervenciones, que podría suponer un delito contra el patrimonio, se ha de identificar al responsable. "Pero es que no hay un informe donde se identifique al autor, por eso estamos buscando una alternativa a eso", ha añadido. En este sentido, ha aludido a que la Junta también está a la espera de que el Seprona culmine la investigación que inició hace meses sobre estos hechos.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha calificado de "cachondeo" lo que está ocurriendo en este tema y ha recordado que se tiene un criterio diferente ante "otros artistas que son reprimidos".