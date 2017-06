Urbanismo "pegó un giro" ante las infracciones tras Villas del Arenal

¿tiene constancia de la existencia de expedientes por infracciones urbanísticas que hayan prescrito? La pregunta le fue formulada por el concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo al edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en el marco de la Comisión de Transparencia celebrada ayer. Lejos de dar una respuesta tan directa como la interpelación, Pomares optó por esquivar la cuestión, amparándose, principalmente, en el ingente número de expedientes que anualmente se abren en la ciudad y la compleja tramitación que requiere cada uno de ellos.

Es decir, que la sesión de ayer no puso luz alguna sobre una de las lagunas de la gestión de la Gerencia de Urbanismo, que tiene que ver con la labor en materia de inspección, y que resultó especialmente llamativa cuando en 2014 se conoció la apertura de más de un centenar de expedientes por irregularidades en la barriada de Villas del Arenal. El episodio, relacionado con la posterior destitución de quien fuera la jefa del departamento encargado de abrir dichos expedientes, Teresa Domingo, fue situado por Pomares ayer como el hito que provocó un cambio en la manera en que Urbanismo empezó a afrontar este fenómeno.

"Ahí es donde se pegó un giro, un cambio... Villa del Arenal provocó la reacción en Urbanismo", admitió, confirmando que a partir de ahí el nuevo departamento optó por buscar soluciones más favorables a los ciudadanos. "Estábamos de acuerdo en que había que ponerse más del lado del administrado", sostuvo. A ello sumó la apuesta por "priorizar" los expedientes de infracción, más cuando desde 2009 y hasta 2016 se contabilizaron 9.618.

"Se hizo poniendo grado, en función de si las obras estaban terminadas o en ejecución; si son legalizables o no; si el suelo es urbano, urbano no consolidado o rústico, o el tipo de obra, porque no es lo mismo poner un letrero que construir una planta en suelo no urbanizable; todo eso se puntúa y se priorizan los expedientes más graves", precisó, incluyendo entre estos últimos los que afectan al suelo no urbanizable y a los que son demandados por parte de la Fiscalía, el Seprona o los juzgados.

Como gesto del convencimiento por esta manera de afrontar la gestión de las infracciones, el concejal apuntó que el departamento está ahora revisando los expedientes "vivos" de la etapa anterior con el fin de analizar si es posible actuar de una manera más favorable a los vecinos.

Una demostración de la hoja de ruta ahora trazada fue puesta sobre la mesa por el coordinador general de Ordenación del Territorio, José Cardador, quien aludió al caso de una familia de Santa Águeda que construyó una casa de madera ilegal sobre la que existe orden judicial para su demolición. "El juez nos apremia para que entremos con las máquinas, hemos contratado a la empresa para que actúe de manera subsidiaria y le pedimos a la familia que desalojase de manera voluntaria; al final la familia nos ha pedido que no vayamos con las máquinas, que van a demoler ellos; no hemos entrado como un elefante en una cacharrería", explicó, a lo que añadió; "ese criterio de humanidad es el que hemos intentado tener con esta familia, que nos mandan a diario fotos de que están desmontando la casa".

De otro lado, la Comisión de Transparencia también abordó el estado del expediente abierto sobre la cubierta del hotel Miramar, donde la promotora del establecimiento ha ejecutado una cafetería-bar cuya legalidad es puesta en duda por varios vecinos del entorno. Sobre ello, Cardador comnfirmó la remisión a principios de mes del expediente completo al Consejo Consultivo de Andalucía para que se pronuncie al respecto. Según Cardador lo que se le plantea es legalizar la intervención ejecutada.